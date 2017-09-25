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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:32 |
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Хабаровск начал подготовку ко второму Дальневосточному форуму предпринимателей
Деловое мероприятие объединит более 700 представителей делового сообщества, кредитных организаций, представителей власти и инфраструктур развития предпринимательской сферы.
В преддверии и во время Форума пройдут мастер-классы по вопросам развития и поддержки бизнеса. В течение трех дней гостей форума ждет насыщенная программа.
11 и 12 октября предпринимателей ждут мастер-классы и круглые столы о новых возможностях финансовой поддержки бизнеса, развитии социального предпринимательства, перспективах экспортного потенциала Дальнего Востока, бизнес-проекты на «дальневосточном гектаре» и многое другое, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Хабаровского края.
Третий день форума откроется встречей с бизнес-омбудсменами Дальнего Востока и продолжится серией круглых столов по развитию бизнеса на территориях свободный порт Владивосток и ТОСЭР, доступа к закупкам компаний с государственным участием, женского предпринимательства.
К участию в обсуждении приглашены краевые и федеральные органы исполнительной власти, представители аппарата полпреда Президента РФ на Дальнем Востоке, министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Минэкономразвития РФ, Министр Хабаровского края – уполномоченный по вопросам «Дальневосточного гектара», делегаты АО «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства», АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчикам».
Желающие принять участие в мероприятии могут пройти онлайн регистрацию на сайте www.двфорум.рф. По всем вопросам можно обращаться по телефону (4212) 34-06-46, e-mail: dvforum@kcsp27.ru
Генеральный партнер форума: ПАО Банк «ФК Открытие», партнеры форума: АО Банк «Уссури», Страховая компания «Гелиос», СПАО «PECO-Гарантия», БИНБАНК, ВТБ 24, Деловой журнал "Профиль бизнеса", ИА Amurmedia.ru
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