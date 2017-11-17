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Российско-японская JGC Evergreen запустила вторую очередь теплиц в ТОСЭР "Хабаровск"
Компания является первым иностранным резидентом в Хабаровске. Проект реализуется японской корпорацией JGC совместно с ООО «Энерго-Импульс+». Общая площадь земельного участка 15,9 гектар. Проектная мощность составляет 6 тысяч тонн в год. Планируемый объём инвестиций - 2 млрд рублей. Компания планирует создать 154 новых рабочих места, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Строительство объекта началось в 2015 году на площади 2,5 гектара. Овощная продукция с первой очереди поступила в магазины и торговые точки уже в марте 2016 года. Ко второй линии приступили на год планируемого срока. Сейчас с ее вводом инвестор сможет увеличить производство свежих овощей до 1300 тонн круглый год.
В перспективе двух ближайших лет предприятие рассматривает возможность строительства третьей очереди. Она позволит нарастить объемы производства до 10,3 гектара.
В настоящее время в теплицах выращиваются томаты нескольких видов (крупноплодные, среднеплодные, коктейльные и томаты черри), огурцы (среднеплодные гладкие и короткоплодные бугорчатые). Начат выпуск редиса и зеленых культур (салат листовой, руккола). В тестовом режиме в небольших объемах выращивают сладкий перец.
Тепличный комплекс оснащен оборудованием и инженерно-технологическими системами, позволяющими организовать круглогодичное производство овощной продукции защищенного грунта с автоматическим управлением микроклиматом и минеральным питанием растений. Применены современные голландские технологии тепличного производства, построена котельная и установлены газовые котлы для отопления теплиц в зимнее время года.
Продукция компании с логотипом «Новый день» поставляется в магазины и крупные торговые сети Хабаровска.
Напомним, накануне официальный старт второй очереди теплиц компании JGC Evergreen в ТОСЭР «Хабаровск» в режиме видеоконференции дал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».
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