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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
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В Хабаровске в завод по производству автофильтров вложат 100 млн рублей
«В прошлом году в высокотехнологичное производство автомобильных и салонных фильтров было вложено 56 млн рублей, – рассказал генеральный директор компании Артем Лисичёнок. – По сути дела наш проект – это импортозамещение. До сих пор мы поставляли на российский рынок импортную продукцию, но экономическая ситуация складывается так, что целесообразнее производить фильтры в России. Сейчас мы готовимся к реализации нового инвестиционного проекта по производству масляных фильтров».
Для этого на прилегающем к уже существующему производству участке земли предполагается построить новый цех, срок реализации проекта – до 2022 года. В долгосрочном плане – возведение на этом же участке производственных зданий, в которых можно производить омывающие жидкости, тосолы, антифризы.
Статус резидента ТОР, по словам генерального директора компании, помог значительно снизить затраты на реализацию проекта за счет беспошлинного ввоза оборудования, льготной ставки аренды нового участка земли, а также использованию всех предусмотренных для резидентов налоговых льгот.
Напомним, ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что на данный момент на Дальнем Востоке работает 18 территорий опережающего развития, до конца года будет создана еще одна – на Русском острове. В дальневосточных ТОРах работает 160 резидентов с общим объемом инвестиций почти 500 млрд рублей, которые создадут порядка 27,5 тысяч рабочих мест.
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