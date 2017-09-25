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В Хабаровском крае в ООО "Хаканджинское" планируется вложить 500 млн рублей
По его словам, дополнительные инвестиции позволят пополнить парк горнодобывающей техники и специального горного оборудования, провести доразведку недр, а также увеличить оборотный капитал компании. По расчетам специалистов предприятия, вложенные инвестиции окупятся в течение 4 лет.
На месторождении, расположенном в Охотском районе Хабаровского края, сейчас добывается 9 – 9,5 тысяч тонн руды ежемесячно. Общие запасы условного металла в золотом эквиваленте на месторождении составляют 8 тонн, при среднем содержании 7,8 грамм на тонну. При сохранении текущей производительности срок отработки Центрального участка месторождения составит 6,5 лет. Вложение дополнительных инвестиций в размере 500 млн рублей позволит увеличить рентабельность проекта за счет роста добычи до 13,5 тысяч тонн руды в месяц. Прирост добычи до указанного уровня позволит увеличить рентабельность с 11% до 19%, при этом срок отработки Центрального участка месторождения сократится с 6,5 до 4,5 лет.
ООО «Хаканджинское» является партнёром компании Полиметалл, в планы развития золотодобывающего предприятия на следующий год входит разработка месторождений Озерное и Киранкан, расположенных в Охотском и Тугуро-Чумиканском районах Хабаровского края, с общими запасами золота в количестве 5 тонн.
Напомним, данный проект был презентован в рамках деловой программы III Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке. Всего на форуме было презентовано 34 проекта с общей суммой инвестиций более 1,2 трлн рублей.
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