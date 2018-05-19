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СК по Хабаровскому краю начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
Об этом ообщили «Дальневосточному капиталу» в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.
Целью проверки, которую проводят следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю, является установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точное количество пострадавших и сумма долга. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщал «Дальневосточный капитал», задолженность по зарплате в санатории составляет 4,5 млн, налогам и страховым взносам - 18 млн, перед поставщиками товаров и услуг - 22 млн рублей. С начала года 140 работников живут на мизерных авансах, не хватает денег на еду и одежду, нечего дать детям в школу и даже купить билет на рейсовый автобус, чтобы доехать до участковой больницы в соседнем селе. Люди доведены до отчаяния.
Часть коллектива - порядка 30 человек - уже уволилась, остальным, а это более ста человек, идти некуда. Они живут в селе Бычиха, для которого санаторий - градообразующее предприятие, и других рабочих мест здесь просто нет.
Санаторий «Уссури» оказывает медицинские услуги по реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В нем действуют два терапевтических отделения, отделение реабилитации после хирургического лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, кардиологическое и неврологическое отделение, поликлиника и водолечебница. Здесь проходят лечение, в среднем, полторы тысячи человек в год.
Владельцами АО «Санаторий «Уссури» являются Хабаровское краевое объединение профсоюзов (41,2 %), Федерация независимых профсоюзов России (11%) и около ста физических лиц (47%).
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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