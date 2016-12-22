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Новая территория опережающего развития будет создана в Хабаровском крае
Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством вице-премьера – полпреда Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на своем очередном заседании рассмотрела вопросы создания территорий опережающего развития, поддержки инвестпроектов для предоставления инфраструктурной субсидии и финансовой поддержки со стороны Фонда развития Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Принято решение о создании пятнадцатой территории опережающего развития – ТОР «Николаевск». Новая ТОР будет создана в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Также одобрено расширение границ ТОР «Комсомольск».
По словам вице-премьера, «работа по развитию Дальнего Востока продолжается». «То, что уже сделано, - это только старт. Работы впереди еще очень много. Мы будем вместе продолжать создавать территории опережающего развития, поддерживать инвестиционные проекты, привлекать к финансированию Фонд развития Дальнего Востока», - уточнил Юрий Трутнев.
По его мнению, создание новой ТОР в Хабаровском крае – «важное решение». «Николаевск-на-Амуре на сегодняшний день очень сложная территория. Было принято нетипичное решение. Мультипликатор низкий. Соотношение требуемых бюджетных сложений в строительство инфраструктуры и частных инвестиционных средств всего 3,5. С одной стороны, сложно будет стартовать. С другой стороны, мы обязаны предпринять меры, чтобы людям было где жить и работать», - считает вице-премьер.
«Создание ТОР в Николаевском муниципальном районе даст хороший толчок к социально-экономическому развитию северных территорий края. Уже сегодня резидентами готовы стать девять компаний с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей. Проекты, связанные преимущественно с рыбопереработкой и судоремонтом, позволят создать около 2,5 тысяч рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет превысят 250 млн рублей. В рамках инфраструктурной поддержки здесь планируется строительство ЛЭП, чтобы обеспечить население и бизнес-объекты стабильным электроснабжением», - рассказал первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка.
На заседании подкомиссии приняли участие потенциальные инвесторы новой ТОР «Николаевск». Как отметил директор рыбоперерабатывающего комбината «Восточное» Алексей Решетов, «для бизнеса организация территории опережающего развития в Николаевском районе очень важна». «Мы готовы вкладывать деньги в развитие Николаевского района, часть проектов уже реализуется, но в некоторых этапах развития мы уперлись в стену в связи с отсутствием необходимых ресурсов, в частности, с отсутствием электроэнергии. Реализация ТОР поможет нам решить эту проблему», - сказал предприниматель. В рамках новой ТОР комбинат планирует создать два новых рыбоперератаюыващих завода. «Пока мы привлекаем сезонно до тысячи человек. Постоянный состав планируется порядка 150 работников. Сейчас мы работает 7 месяцев в году. При доступе к электроэнергии мы переведем заводы на круглогодичный график, а рабочие места увеличатся до 250 человек», - уточнил директор комбината.
По мнению директора компании «Босантур-2» Сергей Федорова, «если в рамках территории опережающего развития протянуть высоковольтную линию, то затраты по ряду проектов уменьшатся в три раза». «Более дешевую электроэнергию получит и население, которое живет в районе, а бизнес сможет увеличить количество своих производств. Для жителей Николаевска новые производства дадут новые стабильные места, новые налоговые платежи и поступления в район», - уточнил он. Сама компания планирует реализовать три проекта в сфере рыбопереработки и судостроения и сформировать более 500 новых рабочих мест. «Нам будут нужны рыбные технологи, сварщики, судомеханики. В первую очередь мы ждем специалистов из самого Николаевска-на-Амуре. Мы надеемся, что молодежь будет оставаться и работать на новых рабочих местах».
Как уточнил Юрий Трутнев, на заседании было одобрено расширение ТОР «Комсомольск»: «Там планируется создать туристско-рекреационный кластер. Инвестор уверен в проекте. Он уже начал его реализовывать. В планах – увеличить горнолыжную трассу до 60 километров, а количество посетителей до 240 тысяч. Это здорово, если в Хабаровском крае возникнет такой центр».
Как уточнил представитель инвестора – директор комплекса «Холдоми» Виталий Бурлаков, «режим ТОР позволит развить наш проект, увеличить поток посетителей нашего комплекса, создать новые рабочие места, а соответственно увеличить занятость жителей Солнечного района, а также в целом повысить привлекательность города Комсомольска и окружающих районов для потенциальных инвесторов и закрепления жителей в регионе». По его словам, будет создано 146 новых рабочих мест. «В ходе реализации этого проекта мы планируем увеличение количества посетителей нашего комплекса более чем в 4 раза. Нам будут нужны сотрудники разных специальностей. Это операторы канатной дороги, специалисты по эксплуатации снегоуплотнительных машин, сотрудники гостиниц, персонал общественного питания», - уточнил инвестор.
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