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Приморья готово принять в дар тигра Амура
Власти Приморья рассмотрели предложение губернатора Хабаровского края принять тигра Амура в дар от региональных властей.
В уведомлении за подписью вице-губернатора Приморского края Александра Костенко сообщается «о готовности к принятию тигра Приморским краем». Теперь Хабаровском краю предстоит подготовить комплект необходимых документов для передачи животного, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Мы уже составили проект постановления о передачи тигра в собственность Приморского края. Сейчас он проходит согласование в наших министерствах, затем его подпишет губернатор. После утверждения весь комплект документов будет направлен в администрацию Приморского края, - сообщил и.о. министра имущественных отношений края Олег Ожегов.
Напомним, что подарить тигра Приморью в начале прошлой неделе предложил губернатор Сергей Фургал. После консультаций со специалистами глава края принял решение оставить хищника жить там, где он ему будет комфортнее. После чего, по поручению Сергея Фургала в Приморский край был направлен официальный запрос с предложением.
Сейчас тигр «Амур» находится в приморском сафари-парке как имущество Хабаровского края, переданное на условиях временного хранения. В 2015 году хищник стал всемирно знаменит, после того, как неожиданно подружился с другим питомцем зоосада - козлом Тимуром. Позднее встал вопрос о его возращении в Хабаровск, так как срок временного договора истек. Против передачи тигра выступило руководство сафари-парка. Жители Приморья в соцсетях и СМИ также высказались за то, чтобы тигр Амур остался у них в регионе.
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