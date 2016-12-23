|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 24 Января, 03:38 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае ДГК ограничит подачу тепловой энергии заводу-должнику "Амурметалл"
Амурметалл накапливает задолженность перед энергетиками с ноября 2016 года.
В ноябре 2016 года долг предприятия составил 15 млн рублей, в декабре - 20 млн рублей. По прогнозам специалистов энергокомпании, сумма долга ОАО «Амурметалл» в январе может увеличиться еще на 20 млн рублей.
С декабря 2016 года предприятие-должник уже ввело ограничение подачи тепловой энергии на 23 своих объектах. Всего их более 100. Если вопрос с погашением долга не будет урегулирован, то АО «ДГК» будет вынуждено ввести полное ограничение в подаче тепловой энергии.
«Мы неоднократно обращались к руководству предприятия с требованием оплатить долги, но вопрос так и остается открытым. Сейчас ОАО «Амурметалл» находится в режиме частичного самоограничения объектов в целях исключения наращивания дополнительной задолженности, - отметил заместитель генерального директора АО «Дальневосточная генерирующая компания» по сбыту Дмитрий Богдановский.
Энергетики неоднократно информировали предприятие об имеющейся задолженности и мерах ограничения в случае неплатежей, однако на сегодняшний день переговоры результатов не дали.
Досье "Дальневосточного капитала": «АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт, тепловая - 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем, 70%. В 2015 году компания выработала 25,8 млрд кВтч электроэнергии и отпустило потребителям 21,4 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении).
- В Хабаровском крае ДГК ограничит подачу тепловой энергии заводу-должнику "Амурметалл"
- В Хабаровском крае холдинг "Промышленные технологии" планирует развивать новое производство в ТОСЭР "Комсомольск"
- В Хабаровске намерены реализовать масштабные инвестпроекты
- В Хабаровском крае налоговые отчисления от горнодобывающей отрасли выросли почти на 25%
- В Хабаровском крае четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в Ванинском районе
- В Хабаровском крае началась публичная экспертиза нормативного правового акта в сфере строительства
- В Хабаровске открылась фотовыставка "Заповедная Россия – 100 лет"
- В Хабаровском крае планируют внедрить 12 целевых моделей
- В Год ООПТ в Хабаровском крае будут созданы новые заказники и памятники природы
- В Хабаровском крае инвестпроекты в области освоения лесов получат господдержку
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.