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23 Января 2017, 12:30 | Регион сегодня

В Хабаровском крае ДГК ограничит подачу тепловой энергии заводу-должнику "Амурметалл"

АО "Дальневосточная генерирующая компания" намерено ограничить подачу тепловой энергии крупнейшему металлургическому комплексу Хабаровского края ОАО "Амурметалл". На сегодняшний день долг предприятия перед ДГК составляет свыше 35 миллионов рублей.

Амурметалл накапливает задолженность перед энергетиками с ноября 2016 года.

В ноябре 2016 года долг предприятия составил 15 млн рублей, в декабре - 20 млн рублей. По прогнозам специалистов энергокомпании, сумма долга ОАО «Амурметалл» в январе может увеличиться еще на 20 млн рублей.

С декабря 2016 года предприятие-должник уже ввело ограничение подачи тепловой энергии на 23 своих объектах. Всего их более 100. Если вопрос с погашением долга не будет урегулирован, то АО «ДГК» будет вынуждено ввести полное ограничение в подаче тепловой энергии.

«Мы неоднократно обращались к руководству предприятия с требованием оплатить долги, но вопрос так и остается открытым. Сейчас ОАО «Амурметалл» находится в режиме частичного самоограничения объектов в целях исключения наращивания дополнительной задолженности, - отметил заместитель генерального директора АО «Дальневосточная генерирующая компания» по сбыту Дмитрий Богдановский.

Энергетики неоднократно информировали предприятие об имеющейся задолженности и мерах ограничения в случае неплатежей, однако на сегодняшний день переговоры результатов не дали.

Досье "Дальневосточного капитала": «АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт, тепловая - 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро».  Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем, 70%. В 2015 году компания выработала 25,8 млрд кВтч электроэнергии и отпустило потребителям 21,4 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении).

Журнал "Дальневосточный капитал".

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