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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае получатель дальневосточного гектара построит ферму племенных лошадей
На участке, расположенном между селами Могилевка и Гродеково района имени Лазо, она занялась разведением племенных лошадей.
"Мой дедушка переехал в Хабаровский край с Украины. Там он работал шорником. В Могилевке на тот момент работал конный клуб. И, конечно, меня сразу туда потянуло. До 15 лет я занималась конкуром, скачками и даже получила второй разряд", - рассказала Руслана Фаер, глава крестьянского хозяйства.
Когда стартовал проект «дальневосточный гектар», женщина сразу запланировала, что займется разведением лошадей. Для этого она решила расширить свои владения.
«Долгое время моя семья занимается сельским хозяйством, животноводством. У нас уже было 14,5 гектар земли, большая часть в аренде. Когда появилась возможность, я оформила на троих детей еще по одному гектару для дальнейшего развития», - рассказала Руслана Фаер.
На полученных гектарах глава крестьянского хозяйства планирует построить конюшню, а в дальнейшем обустроить рядом конную тропу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Хабаровский край является лидером по количеству выданных «дальневосточных гектаров». Накануне в регионе был передан в пользование семитысячный участок. Получателем стал житель Верхнебуреинского района.
По данным на 17 октября с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф» в Хабаровском крае подано 15810 заявлений. Десятая часть всех заявок – из других регионов страна. Лидирует Москва – 124 заявки. Также за гектарами обращаются жители Свердловской области, Приморского края, республики Крым и других субъектов.
Напомним, по итогам заседания Президиума Госсовета, которое прошло в сентябре, Владимир Путин дал поручение расширить применение программы «Дальневосточный гектар». Теперь участники Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, смогут взять в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке. Одно из условий – поручение ими гражданства РФ в установленном порядке.
Фото: Игорь Онучин.
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