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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Ноября, 18:22 |
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В Хабаровске планируют построить распределительный хаб спутниковой связи
В Правительстве Хабаровского края состоялась встреча губернатора Вячеслава Шпорта и генерального директора АО "Газпром космические системы" Дмитрия Севастьянова. Стороны обсудили вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры в регионе на основе спутниковых технологий. В ходе встречи состоялось подписание соглашения между правительством края и компанией.
Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что власти региона вместе с операторами связи постоянно работают над развитием телекоммуникационной инфраструктуры в северных районах.
«Перед нами стоит задача обеспечения труднодоступных и северных территорий края, где не развита наземная инфраструктура связи. В рамках соглашения, которое мы подписывали, будут разрабатываться оптимальные технические и организационные решения на базе системы спутниковой связи "Ямал"», - отметил глава региона.
Дмитрий Савостьянов, в свою очередь, сообщил, что в Хабаровске компания планирует построить так называемый распределительный хаб (управляющую станцию). Через эту платформу будут предоставляться услуги широкополосного доступа в Интернет, в том числе и для отдаленных районов края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
"Газпром космические системы" — дочерняя компания ПАО "Газпром". Компания является одним из двух российских национальных спутниковых операторов. Предприятие создало, эксплуатирует и развивает систему спутниковой связи и вещания "Ямал", разрабатывает технологически новую для России систему аэрокосмического мониторинга "СМОТР", оказывает телекоммуникационные и геоинформационные услуги.
Автор фото: Вячеслав Реутов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Хабаровске планируют построить распределительный хаб спутниковой связи
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