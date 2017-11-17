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В Хабаровском крае тигрица "Невеста без места" ищет себе территорию

Власти Хабаровского края рекомендуют жителям поселков, где замечены тигры, сопровождать детей в школы и обратно, пока егеря не решат вопрос с конфликтной тигрицей

Все больше случаев появления тигров фиксируется в населенных пунктах вблизи Хабаровска. Как рассказали корреспонденту журнала «Дальневосточный капитал» жители поселка Черная речка, расположенного в 20 километрах от Хабаровска, в населенном пункте почти не осталось собак. Тигры съели практически всех.

Люди видят тигриные следы в своих огородах, встречают хищников на окрестных дорогах, фото и видео об этом регулярно выкладываются в Интернет. Как сообщают местные СМИ, зафиксировано появление полосатого хищника в поселке Сита района имени Лазо. Он также кружит по поселку и вокруг него, ест собак и других домашних животных.

Сотрудники ФГУП "Заповедное Приамурье", озадаченные нашествием тигров на юг Хабарвоского края, провели мониторинг наличия полосатых кошек в урочищах южных районов региона, сообщает пресс-служба учреждения. Они выяснили, что в ноябре и декабре 2017 года в «Большехехцирском» заповеднике и заказнике «Хехцирский» был самый настоящий наплыв тигров. Помимо постоянно проживающих на этих территориях двух тигриц, сюда пришли два крупных самца и самка. 

"Госинспекторы были озадачены столь неожиданным появлением тигров ввиду уменьшения кормовой площади для уже осевших здесь полосатых, но все разрешилось само собой. Самцы тигров, побродив немного по заповеднику и заказнику, добровольно удалились. Новая тигрица, пришедшая в заказник, по видимому захотела остаться, но была изгнана хозяйкой заказника. Оставшись без охотничьего участка оголодавшая тигрица, как невеста без места ,начала отлавливать бродячих собак вокруг сел Благодатное, Князе-Волконское и Лесное, а войдя в азарт - снимать их даже с цепей, чем напугала жителей окрестных селений. Специалистами оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными Министерства природных ресурсов края совместно с инспекцией заповедника неоднократно загоняли расшалившегося зверя на территорию заказника «Хехцирский». Но также успешно изгонялась она оттуда хозяйкой Кармой, вынуждая её вновь промышлять разбоем в окрестностях сельских поселений", - сообщили в ведомстве.

23 декабря 2017 года Министерством природных ресурсов края получено разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на изъятие из естественной среды обитания одной особи амурского тигра, находящегося на территории Хабаровского района края, нападавшего на домашних животных в окрестностях упоминавшихся сел.

"Специалистами оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными в ходе осуществления ежесуточного контроля установлено, что зверь вновь вышел за границы заказника федерального значения "Хехцирский". Начата работа по его отлову и изъятию из естественной среды обитания», - рассказали в краевом министерстве.

Сейчас тигрица, которой дали условную кличку "Невеста без места" с периодичностью раз в две недели отмечается в заказнике в районе с. Лесное-Благодатное, без попыток закрепиться на территории заказника. Госинспекторы продолжают наблюдения за перемещениями тигров на подконтрольных территориях, а также обменивается информацией со специалистами из Министерства природных ресурсов края, всеми доступными средствами отгоняют животное от населенных пунктов.

"На сегодня в заповеднике постоянно обитает одна тигрица (размер пятки восемь сантиметров) и одна -   в заказнике «Хехцирский» (размер пятки десять сантиметров). И это, скорее всего, предел: больше территория прокормить не сможет Надеемся, все-таки, что «Невеста без места» найдет себе место, благо тигриный ареал в целом не перенаселен", - подытоживает пресс-служба "Заповедного Приамурья".

Власти Хабаровского края, в свою очередь, рекомендуют жителям поселков, где замечены тигры, прятать собак и домашних животных, сопровождать детей в школы и обратно, пока егеря не решат вопрос с конфликтной тигрицей.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: заповедник  амурский тигр 


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