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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Комсомольске-на-Амуре Амурский судостроительный завод заканчивает строительство снабженца ледового класса
Дальневосточный центр судостроения и судоремонта строит несколько подобных судов для ООО «Газфлот» (дочерней компании Газпрома). Оно будет заниматься обеспечением функционирования буровых и добывающих платформ, доставлять к месту работ трубы, цемент, буровые и соляные растворы, запчасти, топливо, воду и продовольствие. В случае чрезвычайных ситуаций снабженец готов оказывать помощь аварийным судам, плавучим буровым установкам, в том числе принимать и размещать спасенных людей, участвовать в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях.
Торжественная церемония состоится 31 мая в Комсомольске-на-Амуре, на территории Амурского судостроительного завода, сообщила DVKAPITAL.Ru пресс-служба ОАО "ДЦСС".
Характеристики судна: Судно дедвейтом 4415 т; длина судна – 90,0 м; ширина – 19,0 м; высота борта – 9,5 м. Скорость полного хода – до 17 узлов, экономичного – до 12 узлов. Экипаж – 20 человек. Предусмотрены помещения для размещения пассажиров и спецперсонала – до 40 человек. Судно может принять на борт и временно разместить до 100 человек спасенных. Имеет неограниченный район плавания, район эксплуатации – моря арктического шельфа. Автономность плавания – 30 суток.
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