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В Хабаровском крае 150-й юбилейный лайнер "Сухой Суперджет 100" совершил первый полёт
Как рассказали в АО «Гражданские самолёты Сухого», после наземных и летных испытаний 150-ый SSJ-100 перелетит в Ульяновск, где его покрасят в корпоративные цвета эксплуатанта и установят интерьер салона. Затем лайнер перелетит в Жуковский в Центр поставок компании Гражданские самолеты Сухого для передачи заказчику - Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В ближайшее время на пассажирские лайнеры «Сухой Суперджет 100» производства Комсомольска-на-Амуре начнут устанавливать уникальную систему мониторинга отказов и передачи информации. Новый комплекс будет отслеживать более 16 тыс. параметров работы бортовых систем и в реальном времени передавать данные наземным службам. Аналогичная разработка сейчас устанавливается только компанией Airbus на самых современных лайнерах А380 и А350.
Напомним, в сентябре этого года межрегиональный отечественный лайнер «Сухой Суперджет 100» отметил свое 10-летие. Объем рынка самолетов семейства оценивается в 1040 самолетов до 2027 года, прогнозируемый спрос достигает 6 100 самолётов к 2027 году.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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