|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 25 Мая, 23:20 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровске к газоснабжению подключен завод "Формула ДВ"
Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершили работы по подключению промышленного потребителя в Южном округе Хабаровска.
Газовики выполнили врезку в действующий газопровод индустриального парка «Авангард» для подключения сети газопотребления завода «Формула ДВ» — компании, специализирующейся на производстве газовых смесей для пищевых, технических и медицинских целей.
Присоединение к действующим газовым сетям позволит новому потребителю задействовать природный газ в технологических процессах при производстве углекислоты.
«Создание индустриального парка стимулирует развитие инфраструктуры, влечет модернизацию и дает возможность расти промышленным предприятиям, которые уже не первый год работают на региональном рынке», — сказал исполнительный директор индустриального парка «Авангард» Денис Грось.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз» и является газораспределительной организацией на территории Дальнего Востока. Компания обеспечивают не только сжиженным, но и природным газом 247 населенных пунктов, более 310 тыс. квартир и домовладений, 72 промышленных предприятия и более 195 коммунально-бытовых потребителей. Кроме того, компания обслуживает более 3000 км газопроводов.
Досье "Дальневосточного капитала": Индустриальный парк «Авангард», входящий в состав ТОСЭР «Хабаровск», был газифицирован природным газом в 2015 году. «Формула ДВ» является первым промышленным потребителем, не являющимся резидентом ТОР, который использовал возможность технологического присоединения к сетям природного газа, поставляемого на объекты индустриального парка.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Более 1,2 млрд рублей будет вложено в Свободный порт Ванино
- Хабаровскому краю эксперты "прописали" штаб по раскручиванию бренда территории
- В Хабаровске к газоснабжению подключен завод "Формула ДВ"
- На Дальнем Востоке пройдет первый в России "День корейского инвестора"
- В Хабаровске проверили чистоту воздуха
- Хабаровская ТЭЦ-3 вошла в сотню лучших во Всероссийском конкурсе "Успех и безопасность–2016"
- В Днях PR в Хабаровске примет участие президент РАСО
- Сбербанк провел встречу со своими миноритарными акционерами на Дальнем Востоке
- Хабаровские предприниматели обсудили новые подходы в менеджменте, маркетинге и ВЭД
- Прием заявок на участие во втором Дальневосточном молодежном форуме "Амур" продлится до 20 мая
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.