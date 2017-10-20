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Ломать и строить: в Комсомольске-на-Амуре взялись за набережную
С этой целью правительство Хабаровского края учредило краевое государственное бюджетное учреждение (КГБУ) «Комсомольска-на-Амуре набережная».
Как сообщил журналу «Дальневосточный капитал» руководитель КГБУ Олег ЧУРСИН, проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ и полностью готов к реализации. Общая стоимость составляет 2,1 млрд рублей, большая часть из которых – средства федерального бюджета, срок строительных работ рассчитан до 2020 года. В 2017 году на реконструкцию набережной Города Юности будет выделено 437 млн рублей, из них 400 млн рублей направит федеральный центр и 37 млн рублей - краевой бюджета.
- На эти средства планируется демонтировать существующие железобетонные конструкции, выложить новую плитку и установить световые опоры. Основные работы начнутся от яхтклуба до территории Горводоканала, а также от лодочной станции до причальной стенки здания речного вокзала, - отметил О. Чурсин.
Общая протяженность объекта составляет почти три километра. Проект предполагает монтаж гидрозащитного сооружения вдоль береговой линии, обустройство прогулочных дорожек, выходов к воде на участке от лодочной станции до причала речного порта, смотровой площадки. Также запланировано благоустройство зон озеленения, центрального пляжа, зимнего катка и строительство семи площадок для спортивного отдыха горожан.
Рабочие приступили к реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре в сентябре.
До конца 2017 года будут демонтированы существующие железобетонные конструкции, выложена новая плитка и установлены фонари. Основные работы начались от яхтклуба до территории Горводоканала, а также от лодочной станции до причальной стенки здания речного вокзала.
Напомним, проект реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре входит в долгосрочный план социально-экономического развития города, разработанный по поручению Президента страны и утвержденный Правительством РФ. В правительстве Хабаровского края проект курирует заместитель председателя правительства Аркадий Мкртычев, который осуществлял общее руководство по реконструкции набережной и прилегающего к ней парка в Хабаровске.
- В ходе реконструкции комсомольской набережной будет использован опыт работы в Хабаровске, - рассказывает А. Мкртычев, - мы возьмем самое лучшее и преумножим. В частности, есть идея построить зимний, светодиодный, фонтан. Он, без сомнения, украсит набережную и станет любимым местом отдыха горожан в морозные вечера.
Получила комсомольская набережная и свое виртуальное воплощение. Она обзавелась собственным интернет-порталом. На сайте краевого государственного бюджетного учреждения (КГБУ) «Комсомольска-на-Амуре набережная» говорится, что на ресурсе будет представлена самая разнообразная информация об истории набережной и речного вокзала, фотогалерея городских достопримечательностей, новости о ходе реконструкция, фоторепортажи о культурных событиях и другая информация.
На сайте также имеется раздел для инвесторов, в котором приводится информация об этапах и стоимости реконструкции, а также размещены проекты объектов, которые будут построены.
Олег КУЛЬГИН.
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