|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 25 Октября, 16:30 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Инвестиционный потенциал Хабаровского края представят корейским инвесторам
Активное участие в бизнес-сессии примет делегация Хабаровского края под руководством первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Деловое мероприятие «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса» организовано совместно с корейским агентством содействия торговле и инвестициям, Торгово-промышленной палатой Республики Корея и Корейской ассоциацией международной торговли.
Как сообщает официальный портал Фонда «Росконгресс», выездная презентация инвестиционного потенциала российских регионов вызвала большой интерес среди представителей южнокорейского бизнеса и местных органов власти. Участвовать в диалоге желание выразили руководители 200 южнокорейских компаний.
В рамках деловой программы руководители делегаций от Хабаровского края, Амурской, Калининградской, Калужской, Новгородской, Сахалинской областей, Республики Северная Осетия, Ханты-Мансийского автономного округа встретятся с мэром Сеула господином Пак Вон Суном. На встрече будет презентован проект «цифровая мэрия». Это онлайн платформа не имеет аналогов в мире. Она позволяет отслеживать и своевременно реагировать на обращения граждан и происшествия.
Российская делегация также посетит Seoul Startup Hub-крупнейший азиатский акселератор по поддержке инновационных проектов, а так же проведет ряд переговоров для налаживания взаимовыгодного сотрудничества с представителями южнокорейских ассоциаций.
Перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах будут обсуждаться на встречах с министром Республики Корея, ответственным за торговлю, господином Ким Хён Чоном и Председателем Комитета при Президенте Республики по экономическому сотрудничеству с северными государствами Сон Ён Гилем.
Напомним, что в рамках III Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября во Владивостоке, Президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудили планы государств по развитию всестороннего сотрудничества.
- Инвестиционный потенциал Хабаровского края представят корейским инвесторам
- Хабаровская теплосетевая компания вынуждена оставить без горячей воды 500 должников
- Ломать и строить: в Комсомольске-на-Амуре взялись за набережную
- В Хабаровском крае получатель дальневосточного гектара построит ферму племенных лошадей
- Развитие транспортного потенциала острова Большой Уссурийский поможет региону
- В Хабаровском крае проходит проверка железнодорожных переездов магистрали
- Хабаровская генерация направила на капитальный ремонт энергоблока №1 Комсомольской ТЭЦ-3 62 млн рублей
- В Хабаровском крае впервые применен режим свободной таможенной зоны
- В Хабаровске начал работу II Дальневосточный форум предпринимателей
- Пассажиропоток аэропорта Хабаровск вырос на 10%
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.