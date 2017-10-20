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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 10, 2017
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17 Октября 2017, 15:56На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
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26 Октября 2017, 16:34 | Регион сегодня
Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
На льду сойдутся сборные России, Казахстана, Швеции, Норвегии, Финляндии, США, Канады и Германии.
В январе 2018 года Хабаровск во второй раз примет чемпионат мира по хоккею с мячом. Мировой форум бенди пройдет с 29 января по 4 февраля в арене «Ерофей».
Уже сегодня в регионе готовятся к проведению мирового турнира: проработаны схемы доставки и размещения игроков, тренерского штаба, приглашенных vip-гостей. До 1 декабря должна завершиться кампания по привлечению волонтеров – в адрес оргкомитета уже поступило 500 заявок, в том числе из Московской области, Санкт-Петербурга, Казани.
Для участников чемпионата и гостей Хабаровска будет подготовлена насыщенная культурная программа.
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