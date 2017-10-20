|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 26 Октября, 17:17 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Получатель "дальневосточного гектара" создает кооператив в Хабаровске
Участник программы «дальневосточный гектар» Михаил Утробин, получивший земельный участок в Хабаровском крае, собирается создавать кооператив для реализации продукции своей будущей фермы.
Став участником программы, Михаил решил сменить вид деятельности и заняться сельским хозяйством. Он получил грант на развитие семейной животноводческой фермы в размере трех миллионов рублей, а теперь планирует создать кооператив, для того чтобы сэкономить затраты на логистику и сбыт и разделить обязанности, рассказал он.
«Кооператив – это прежде всего экономия на издержках. У производителя, как правило, узкая специализация, я буду заниматься молочным производством, мой партнер производит сыры, мы ищем единомышленников и планируем объединиться. Меры господдержки для кооперативов – серьезное подспорье, например, беспроцентные займы. Сейчас я серьезно изучаю эту тему, рассматриваем несколько моделей, планируем создать кооператив в этом году», - поделился Михаил Утробин.
Пять гектаров семья Утробиных выбрала в 50 километрах от Хабаровска, но Михаил заранее продумал схему реализации будущей продукции.
«Я создал интернет-магазин фермерских продуктов, на этой площадке будет выставляться продукция нескольких фермерских хозяйств, а доставку осуществлять единая организация. Это очень удобно: допустим, я забираю у фермеров продукт на реализацию, а заодно привожу им их заказ. Рассчитываю также на единую торговую площадку «Маркет плейс», создаваемую Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, должен получиться удобный инструмент для участников программы», - рассказал Михаил Утробин.
Получатель «дальневосточного гектара» также отметил, что создание единого бренда для производимой продукции будет способствовать их продвижению и развитию малого предпринимательства в регионе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Михаил Утробин также примет участие во всероссийской конференции по кооперации на «дальневосточном гектаре», которая пройдет в Хабаровске 8-9 ноября, для того чтобы пообщаться с практиками и изучить опыт успешных кооперативов.
Напомним, конференция организована Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Правительством Хабаровского края. В мероприятии примут участие более 100 экспертов со всей страны. Участникам программы «дальневосточный гектар» расскажут, как выстроить систему сбыта произведенной на гектарах продукции, пройти путь от местного рынка к межрегиональному и международному, обсудят экспортный потенциал региональных продуктов, создание бренда «дальневосточный гектар» для продвижения выращенной на них продукции.
Как отметил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков, предпосылки для объединения изначально были заложены в федеральном законе о «дальневосточном гектаре», и кооперация – одна из основных тенденций реализации проекта на сегодняшний день, которая будет все более востребована и в процессе освоения участков, при планировании и обустройстве территории, строительстве домов, производстве продукции. На конференции участникам программы расскажут о преимуществах такой формы объединения, лучших практиках и инструментах господдержки.
Ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востоке Александр Галушка комментировал развитие кооперативов на «дальневосточных гектарах»: «Приходят люди, которые говорят, что мы — 200-300 человек — будем объединяться, брать 200-300 гектаров, создавать кооператив и организовывать совместную хозяйственную деятельность. И не надо за них додумывать, мы никогда это не сможем сделать с вами, это не дело чиновников. Надо дать свободу. По закону разрешено всё, что не запрещено на этой земле. Ровно такая модель реализована в законе, именно она сейчас воплощается».
- Получатель "дальневосточного гектара" создает кооператив в Хабаровске
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект
- Инвесторам из Кореи предложили участие в крупных проектах в Хабаровском крае
- Инвесторы из Вьетнама присматриваются к сельскому хозяйству Хабаровскому краю
- Инвестиционный потенциал Хабаровского края представят корейским инвесторам
- Хабаровская теплосетевая компания вынуждена оставить без горячей воды 500 должников
- Ломать и строить: в Комсомольске-на-Амуре взялись за набережную
- В Хабаровском крае получатель дальневосточного гектара построит ферму племенных лошадей
- Развитие транспортного потенциала острова Большой Уссурийский поможет региону
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.