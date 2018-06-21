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Жителей Хабаровского края просят воздержаться от поездок по трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре
Сейчас на трассе остаются подтопленными три участка, наиболее сложная ситуация складывается на 143-146 км. На возведении насыпи задействованы 5 подрядных организаций. Работы ведутся круглосуточно. Уровень воды продолжает расти, дорожники не исключают подтопления и других участков трассы. Положение осложняется и тем, что сейчас на дороге существенно выросла интенсивность движения – многие жители сел и городов возвращаются домой из отпусков. Это вызывает многочисленные заторы на дороге.
В связи с этим руководство краевой ГИБДД и Хабаровскуправтодора обратилось к жителям региона с просьбой по возможности не выезжать на трассу, сообщила DVKAPITAL.Ru пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
«Мы просим автолюбителей отнестись с пониманием к ситуации, которая сложилась на трассе. Объявлен режим ЧС, работает тяжелая техника, идет отсыпка дороги. Объезд на самом сложном участке, в районе озера Гасси, невозможен. Поэтому мы настоятельно рекомендуем жителям региона отказаться от поездок по этой дороге хотя бы до тех пор, пока не остановится подъем уровня воды», - подчеркнул Захар Грузнов.
На трассе уже введены ограничения движения для всех видов транспорта в ночное время. Есть ограничения для большегрузного транспорта. Также скорректировано расписание междугородних автобусов - сокращено количество рейсов.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток
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