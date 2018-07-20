|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Августа, 19:10 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Проект реконструкции аэропорта Хабаровска поддержит Минвостокразвития
"Мы возьмем проект в проработку, тем более, эта инициатива одобрена на уровне правительства РФ. В рамках новой стратегии развития Дальнего Востока модернизация транспортной инфраструктуры имеет важное значение. Крупные аэропорты, создавая вокруг себя условия для развития вспомогательных отраслей, становятся не просто структурой для осуществления воздушных перевозок, а центрами притяжения деловой активности", — приводятся в сообщении министерства слова Галушки.
Как в свою очередь сообщила вице-президент ООО "УК КОМАКС" (входит в ОАО "Хабаровский аэропорт") Татьяна Семенова, коммерческое направление на условиях государственно-частного сотрудничества будет развиваться при содействии партнеров из корейской корпорации "Международный аэропорт Инчхон". По ее словам, корейские специалисты готовы участвовать в реализации проектов строительства нового пассажирского терминала и развития коммерческой зоны на прилегающей территории — гостиниц, торгово-развлекательных и выставочных центров.
- В Хабаровском крае начались работы по строительству ЛЭП для ТОР "Николаевск"
- Планы освоения Большого Уссурийского острова обсудили на Амурском экономическом форуме
- Арбитражная "клоунада" вокруг ТЦ "Счастье" в Хабаровске продолжается
- В Хабаровске открыт парк железнодорожников
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- В Комсомольске-на-Амуре открылся краевой бизнес-инкубатор
- Первый блок парома ледового класса для Сахалина вышел на свет
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Более 150 предпринимателей из России и Китая соберутся на Втором Амурском экономическом форуме
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.