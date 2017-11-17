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В Хабаровском крае на месте, где ранее погиб человек, отловлен "ровный" тигр
Сегодня в Бикинском районе Хабаровского края группой по разрешению конфликтных ситуаций Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края был пойман тигр, предположительно, причастный к трагедии, произошедшей в конце октября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Амурском филиале WWF России.
30 октября в окрестностях села Бойцово Бикинского района Хабаровского края было обнаружено тело мужчины, 1974 года рождения, погибшего, по предварительной версии, при нападении тигра. Человек был без оружия и направился в лесной массив с целью заготовки кедрового ореха. Как установили, обследуя место трагедии, специалисты Комитета охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края, МВД и Центра «Амурский тигр», тигр напал на человека с близкого расстояния, в результате чего нанёс ему травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас специалистам предстоит выяснить, причастен ли отловленный хищник к гибели человека. Ведь именно в этом же район были зафиксированы случаи нападения тигра на собак.
«Скорее всего, тигр причастен к пропаже собак в поселке Светлогорье. А причастен ли он к нападению на человека, будет известно только после проведения сравнительной экспертизы волос и других биологических продуктов, обнаруженных на месте происшествия и взятых у отловленного тигра. Тигр будет находиться в центре реабилитации. В случае, если хищник окажется причастен к гибели человека, то он уже никогда не будет выпущен в дикую природу. Факт нападения на собак — тоже не стандартная ситуация, в этом случае с тигром будут проведены реабилитационные мероприятия, и после специалисты определят его пригодность на возвращение в дикую природу», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Почти месяц группа по разрешению конфликтных ситуаций Комитета охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края вела ежедневное наблюдение в районе происшествия, предпринимая специальные действия для поиска и отлова проблемного тигра. Сегодня, 29 ноября, в 4 утра, хищник, наконец, был пойман и обездвижен.
«Самые главные меры, которые были предприняты – это отлов тигрицы. А техническая часть отлова – это секрет, — говорит Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края. — Мы отслеживали все речки, в которых обнаружили следы присутствия тигра. Попалась она прямо на месте трагедии, буквально в пяти метрах от места нападения тигра на человека. В 3 с копейками мы ее отловили, в 4.10 утра — обездвижили. Тигрица, в нашем понимании, «ровная»: здоровая, внешних признаков увечий нет, зубки целые, не тощая, ну «ровный» тигр».
«Оперативная группа сработала профессионально. Главная задача для нас была — устранить угрозу для безопасности населения в Бикинском районе, и второе — выполнить рекомендации, данные Росприроднадзором. Обе задачи на сегодняшний день выполнены, и мы надеемся, что после отлова этого тигра люди будут в безопасности. Дальше уже нужно разбираться с причинами нападения хищника и, на всякий случай, продолжать мониторить ситуацию в этом районе», — комментирует министр природных ресурсов Правительства Хабаровского края Александр Ермолин.
Сегодня же хищник будет перемещен в Центр реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае и помещен в клетку, оборудованную специальной системой видеонаблюдения. У тигрицы будут взяты необходимые пробы и анализы.
«Сложный случай. Конечно, сейчас будем исследовать хищника на предмет поиска побудительных мотивов для нападения на человека. Не исключаю того, что нападение могло быть спровоцировано, как это бывает практически всегда, какими-то сторонними людьми или же их действиями. Как показывает мой опыт расследования подобных случаев, основной причиной нападений является голод или неправильное поведение людей при встрече с хищником. Надо разобраться, мог ли этот хищник полноценно охотиться и, собственно, было ли на что охотиться на этой территории. Возможно, нападение спровоцировало какое-либо заболевание. Пока много вопросов открытых. В любом случае, работа по отслеживанию тигров на месте гибли человека должна продолжиться», — говорит руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
Амурский тигр в снегу. Автор фото Василий Солкин, WWF России.
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