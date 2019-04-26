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Четверг| 02 Мая, 05:10 |
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В Хабаровском крае на улице оказались около 800 работников лесоперерабатывающего предприятия
Предприятию «Новый лес» (бывший «Аркаим») так и не удалось решить накопившихся у него проблем, в связи с чем было принято решение о массовых сокращениях и приостановке работы
По состоянию на сегодняшний день уволены уже 734 работника из 886, осуществляющих трудовую деятельность в организации согласно штатному расписанию. Прокуратура Ванинского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности ООО «Новый лес». В ходе проверки установлено, что производственная деятельность ООО «Новый Лес» приостановлена с 01.03.2019 г.
На момент проведения проверки (29.03.2019 г.) у работодателя сложилась задолженность по выплате заработной платы перед всеми 886 работниками предприятия за февраль 2019 года, а также по выплате компенсации за каждый день задержки оплаты труда и время нахождения в вынужденном простое. Из-за этого на предприятии образовалась частичная задолженность за март 2019 года.
«По состоянию на 10.04.2019 г. 696 работникам предприятия выплачена задолженность по заработной плате и расчеты при увольнении на общую сумму свыше 57 млн рублей. Еще перед 190 работниками задолженность за февраль погашена частично», - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Также прокурор района в отношении как предприятия, так и его руководителя возбудил дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Постановления в настоящее время находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Хабаровском крае.
Напомним, «Аркаим" является предприятием по глубокой переработке леса, осуществляет выпуск паллет, которые поставляла на внутренний рынок и на экспорт. На предприятии построен современный деревоперерабатывающий комплекс в расчет на занятость до трех тысяч человек. Планируемые объемы производства оцениваются в 2 млн кубометров переработанной древесины в год. Лесоперерабатывающая компания громко заявила о себе несколько лет назад, однако затем дела у нее не заладились, взятые кредиты оказалось нечем отдавать, на предприятии перестали выплачивать зарплату.
В августе 2018 года в отношении генерального директора ООО «Аркаим» следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, на сумму свыше 2 миллиардов рублей.
Следственное управление СКР по Хабаровскому краю задержало генерального директора ООО «Лан» (бывший «Аркаим») Александра Лепихова. По версии следствия, А. Лепихов, являясь генеральным директором ООО «Лан», с декабря 2017 года по апрель 2018 года не выплачивал заработную плату работникам указанного лесозаготовительного предприятия. Аналогичная ситуация складывалась и на первом предприятии, которое учредил предприимчивый житель Ванинского района, - ООО «Аркаим».
Между тем, в 2018 году на территории бывшего "Аркаима" заработало предприятие "Новый лес". Руководство взяло в аренду у "Сбербанка" основной имущественный комплекс, приняло в штат бывших сотрудников и запустило производство. Однако спустя 4 месяца работы оно вновь остановилось. Причиной остановки новый собственник назвал недостаточность лесосырьевой базы.
- Для стопроцентной загрузки предприятия необходимо порядка 1,3 млн кубометров леса. Однако мы получили только 716 тыс. кубометров, из которых выпиливать можем только половину. Это ошибка, которую сейчас нужно исправлять, для того, чтобы перезапустить производство. Мы настроены на работу в Хабаровском крае, - сказал председатель совета директоров компании-учредителя, инвестор Максим Севрюков.
Спасать тонущее предприятие взялся новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
— Мы выработали несколько предложений, которые позволят возобновить производство на бывшем заводе «Аркаим» и решить проблему с выплатой зарплат. Первый вариант — передать лесоперерабатывающее предприятие ответственному инвестору, с которым правительство края заключит соглашение, дающее гарантию, что ни один сотрудник без собственного желания не будет уволен, зарплаты будут выплачиваться в срок, долги ликвидируют, а предприятие не поменяет свой профиль, — заявил Сергей Фургал по итогам встреч с руководством компании «Новый Лес» и банков-кредиторов.
Вторым вариантом, по словам губернатора, является передача по «обоюдному, юридически взвешенному решению с ВЭБ» производства под управление ответственной Управляющей компании.
Однако не зря говорится, что «улита едет, когда-то будет». Около тысячи лесопереаботчиков бывшего «Аркаима» уже сегодня не имеют работы, им не на что кормить свои семьи, а ведь это жители населенных пунктов Ванинского и Совгаванского районов, в которых совсем нелегко трудоустроиться, тем более на волне ухудшения экономической ситуации в Хабаровском крае.
Впервые за последние четыре года в регионе возобновился рост задолженности по зарплате среди предприятий региона, сообщил крайстат. Если на 1 января 2019 года долги составляли 103 780 тысяч рублей на 22 организации, то уже через три месяца задолженность увеличилась до 106 400 тысяч рублей. Крупные задолженности сформировались у предприятий большинства отраслей экономики края. В реестр должников по заработной плате Хабаровска, например, внесены 22 организации города.
Большие сокращения персонала ожидаются на ведущих промышленных предприятиях края. Руководство Амурского судостроительного и Комсомольского авиационных заводов уже уведомили службы занятости о высвобождении порядка 600 работников в течение года. В Комсомольске—на-Амуре 1 апреля уже выдали трудовые книжки примерно 200 работникам МУП «Городского электрического транспорта» в Хабаровске, а до этого, в феврале, были сокращены ещё 150 автотранспорников. На грани закрытия автотранспортные предприятия в Амурске и Чегдомыне. - сообщил председатель думского комитета Валерий Постельник.
Наблюдатели обращают внимание на отсутствие системности в действиях нынешней команды регионального «белого дома», явное проседание промышленной и финансовой политики. Госдолг края увеличен с начал 2019 года почти на 12 процентов – с 49 до 54,9 млрд рублей. Наблюдатели пока не могут ответить на вопрос, почему такой сильный, пользующийся значительной электоральной поддержкой, губернатор не может выполнить предвыборные обещания и обеспечить стабильной работой и достойным заработком население края.
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