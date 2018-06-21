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Хабаровский судостроительный завод готовится к спуску на воду прибрежного азимутального буксира
Хабаровский судостроительный завод (входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) готовится к спуску на воду прибрежного азимутального буксира проекта 2310.
Это небольшое мощное судно арктического класса ARC4, предназначенное для круглогодичного прибрежного плавания в морских районах при максимальном волнении с высотой волны до 7 метров. Помимо прямых функций буксировки и толкания судно может тушить пожары.
Буксир интересен тем, что оснащен азимутальным подруливающим устройством, являющимся основным движителем корабля. Гребной винт расположен в поворачивающейся на 360° колонке, что позволяет выполнять маневры в стесненных условиях.
Судно построено по заказу ОАО «Нефтепромлизинг». Это второй буксир серии, сошедший со стапелей Хабаровского судостроительного завода. «РН Амур» был спущен на воду 24 октября 2012 года. Сейчас он находится во Владивостоке, на сдаточной базе ОАО «ХСЗ», где шла достройка заказа. Сейчас «РН Амур» проходит ходовые испытания.
Церемония спуска на воду второго буксира серии «РН Уссури» состоится 2 августа в г Хабаровске, на ОАО «ХСЗ», сообщил DVKAPITAL.Ru Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС».
Технические характеристики проекта 2310: длинна – 22,73 м, ширина – 10,45 м, осадка – 4,5 м, тоннаж - 380 т, 2 двигателя Rolls-Royce мощностью 2700 ватт.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток.
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