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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 03:21 |
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Самарские промышленники заинтересовались хабаровским бизнесом
Визит состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано в мае 2018 года на Петербуржском международном экономическом форуме губернаторами Хабаровского края Вячеславом Шпортом и Самарской области Дмитрием Азаровым.
Представители Самарского областного правительства, администрации города Тольятти, директора ведущих промышленных предприятий и авиационного университета Самарской области в течение нескольких дней изучали опыт и потенциал авиационной и судостроительной отраслей Хабаровского края, территорий опережающего социально-экономического развития края.
Знакомство с краем началось с посещения индустриального парка "Авангард" – резидента ТОСЭР "Хабаровск". Руководство "Авангарда" рассказало о преимуществах, которые дает членство в Ассоциации индустриальных парков России, какие преференции получает бизнес, заходя на площадки ТОСЭР. Только за последний год поступило несколько десятков предложений инвесторов, причем преимущественно иностранных. Некоторые из них уже готовятся стать резидентами парка.
В г. Комсомольске-на-Амуре делегация посетила авиационный производственный комплекс завода им. Ю.А. Гагарина, Амурский судостроительный завод, филиал компании "Гражданские самолеты Сухого". Одной из перспективных тем сотрудничества стало предложение ряда самарских предприятий, в частности АО "ТЯЖМАШ", об участии в модернизации судостроительного комплекса Хабаровского края.
Также был изучен опыт по формированию комплексной Программы социально-экономического развития города Президентского внимания,
в рамках которой объединены ресурсы муниципалитета, субъекта, федерального центра, а также учтены инвестиционные планы госкорпораций, работающих на территории города.
Стороны договорились о продолжении двусторонних контактов по укреплению и расширению производственных и торгово-экономических связей. Планируется рабочий визит в Самарскую область представителей дальневосточного бизнеса.
Также поступило предложение от Вячеслав Шпорт пригласил Дмитрия Азарова побывать в 2019 году в Хабаровском крае и посетить Российско-Китайское промышленное ЭКСПО в Харбине.
Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".
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