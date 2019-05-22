|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 01 Июня, 01:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Начальник ДВЖД Николай Маклыгин стал лауреатом премии имени основателя Хабаровска
Премия имени основателя города Хабаровска присваивается ежегодно за особые заслуги в развитии социальной сферы города, разработку и внедрение программ, обеспечивающих жизнедеятельность города, способствующих его процветанию и сохранению исторического и культурного наследия. Николай Маклыгин удостоен этого престижного звания за весомый вклад в развитие железнодорожной отрасли, повышение качества транспортного обслуживания предприятий и населения города Хабаровска.
В 2019 году лауреатами премии Якова Дьяченко стали также президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, первого заместителя Ассамблеи народов Хабаровского края Бейк Ку Сен, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская муниципальная школа № 1 г. Хабаровска» Людмили Дьяченко, председатель общественной организации «Хабаровский краевой физкультурно-спортивный клуб инвалидов» Алексей Капура, генеральный директор ООО ППП «Сугдак» Владимир Крюков и кандидат экономических наук, проректор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» по работе с молодежью и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе.
Помимо почетного звания и небольшой денежной премии, лауреаты получат дипломы и памятные знаки.
Согласно историческим сведениям, капитан Яков Дьяченко командовал 13-м линейным батальоном, который 31 мая 1858 года высадился на правом берегу Амура. Здесь был заложен военный пост, который назвали Хабаровка в честь землепроходца Ерофея Павловича Хабарова. В 1651 году на этом месте, где сливаются реки Уссури и Амур, Ерофей Хабаров с казаками основал Ачанский городок. В 1880 году Хабаровка получил статус города, а с 1893 года город стал называться Хабаровском.
- Начальник ДВЖД Николай Маклыгин стал лауреатом премии имени основателя Хабаровска
- Полиметалл для работы стал использовать энергию ветра в Хабаровском крае
- Отчет Фургала в Закдуме: "Нужно ещё подождать"
- В Хабаровском крае фиксируется массовое сокращение работников
- Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края
- На месторождении "Полянка" в Николаевском районе выплавили первый слиток золота
- В Хабаровске завершается строительство дворца единоборств
- Хабаровский бизнес губят высокие энерготарифы
- В Хабаровском крае останется самый большой транспортный налог в ДФО
- В Хабаровском крае на улице оказались около 800 работников лесоперерабатывающего предприятия
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.