На Сахалине объявлен новый курс экономической политики

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 15 Августа, 09:27 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
15.08 |
На Сахалине построят новую нефтеперекачивающую станцию
14.08 |
Для Дальнего Востока примут меры поддержки рождаемости
14.08 |
Правительство России проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
14.08 |
В Хабаровском крае инфляция в июле снизилась на 0,5 процента
13.08 |
В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
01 Августа 2016, 17:07 | Регион сегодня

На Сахалине объявлен новый курс экономической политики

Суть экономической реформы – максимально эффективно использовать богатый ресурсный потенциал области для развития ключевых отраслей Сахалинской области. При этом изменится вся структура региональной экономики. Более прочные позиции в ней займут такие сферы как рыбопромышленный комплекс и сельское хозяйство.

Активнее будут развиваться промышленность строительных материалов (с учетом возможностей лесного комплекса), а также въездной туризм. Бизнесу обещана мощная поддержка в создании производств. Положения новой экономической политики накануне обсудили на заседании правительства Сахалинской области.

Основной докладчик – губернатор Олег Кожемяко, прежде всего, обратился к анализу текущего состояния дел. За последние годы Сахалин – один из самых бюджетообеспеченных регионов в стране - не смог грамотно распорядиться значительным объемом прибылей от нефтегазового комлпекса. К примеру, только за последние 5 лет их доля в доходной части областного бюджета выросла в 13 раз. Полученные средства активно перераспределялись между бюджетными организациями. А вот о создании условий для развития собственного производства и частного бизнеса на островах заботились мало. И уж вовсе не рассматривался сценарий, при котором нефтяные доходы могут закончиться.

В результате такого подхода было утрачено множество предприятий и даже целые отрасли промышленности: целлюлозо-бумажная, ликеро-водочная, крупно-панельное домостроение, судоремонт, плодово-ягодные колхозы и зверосовхозы, селекционные сельскохозяйственные центры. Практически потеряны проектные строительные институты и крупнейшие сельскохозяйственные  компании. В сложной ситуации оказались железная дорога, морские перевозки и порты.

- Мы по-прежнему - труднодоступный в транспортном отношении регион, полностью зависимый от привозных продуктов, строительных материалов, топлива, машин и механизмов. По сути - сырьевой придаток более развитых соседних регионов и стран. Совершенно очевидно, что экономика Сахалина и Курил нуждается в серьезных, коренных изменениях. Считаю, что не будет преувеличением назвать их новой экономической политикой. Смысл ее заключается в максимально эффективном использовании ресурсного потенциала области для развития ключевых отраслей, для поддержки местного малого и среднего бизнеса. В создании беспрецедентных условий для инвесторов любого уровня. Цель новой экономической политики – изменение структуры региональной экономики. Развивать будем отрасли, в которых есть объективные, экономически просчитанные, потребности. Ключевые сферы – сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс и промышленность строительных материалов с учетом возможностей лесного комплекса. Еще один важнейший ресурс – развитие въездного туризма. При этом данные процессы должны охватить территорию всей области, а не только юг Сахалина, - сказал Олег Кожемяко.

Чтобы изменить ситуацию в экономике сахалинские власти уже сделали первые шаги.

Созданы «Корпорация развития Сахалинской области» и «Сахалинское ипотечное агентство» - «локомотивы» экономики. К примеру, корпорация сейчас рассматривает возможность поддержки более 50 инвестпроектов в различных отраслях. Приняты юридические решения по образованию в области 2 территорий опережающего развития («Горный воздух»  и «Южная»). Ведется работа и по созданию ТОР «Курилы». Кроме того, на порт Корсакова распространен режим свободного. Подобный статус могут получить и другие порты Сахалина:  в Невельске, Холмске, Углегорске, Шахтерске и Александровске-Сахалинском. Для бизнеса ТОРы и режим свободного порта означают существенное снижение налоговой нагрузки, льготный таможенный режим, упрощенные административные процедуры и ряд других преференций.

Для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательской активности в регионе предложены и дополнительные меры. Прежде всего, это выдача кредитов на льготных условиях - для тех предпринимателей, которые создают инфраструктуру в туризме, реализуют проекты в сельском хозяйстве и рыбной отрасли, развивают производство стройматериалов. В течение 5 лет после введения объектов в эксплуатацию они смогут не платить налоги, зачисляемые в региональный бюджет, - на прибыль, имущество и землю. Кроме того, для них будет субсидироваться процентная ставка по кредиту - практически до нуля.

- Кроме того, необходимо проработать возможность участия средств Корпорации развития области в наиболее перспективных проектах малого и среднего бизнеса. Задача министерства экономики - разработать критерии для определения банков, которые будут кредитовать малый и средний бизнес на наиболее выгодных для предпринимателей условиях. Проработать механизмы государственного участия в этом процессе. Провести конкурс на определение лучшего регионального банка, куда корпорация может вложить деньги для финансирования проектов в сфере малого и среднего бизнеса, - отметил глава области.

Еще одна задача - снятие инфраструктурных ограничений. Для удобства бизнеса в каждом муниципалитете сформируют полный пакет градостроительных документов. А от чиновников всех уровней новая экономическая политика потребует прозрачных решений, и, кроме того, дальнейшего снятия административных барьеров и всяческого содействия предпринимателям. Например, в вопросах выделения земельных участков, доступа к инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуре, снижения «пресса» контрольных органов.

По словам Олега Кожемяко, областным и муниципальным чиновникам надо провести ревизию документов, связанных с регулированием поддержки предпринимательства. При этом убрать из них излишние требования, максимально использовать возможности электронного межведомственного взаимодействия, перевести общение с бизнесом через многофункциональные центры.

- Здесь подход один – чиновник должен работать на результат, а не сидеть на работе с 9 до 18 часов, - подчеркнул губернатор.

После постановки задач общих для всей сахалинской экономики, на заседании перешли к анализу дел в приоритетных для развития отраслях. Огромный неиспользуемый потенциал имеет сельское хозяйство, которое за последний год стало одной из самых динамично развивающихся сфер на Сахалине.

В период до 90-х годов прошлого века аграрный комплекс практически полностью обеспечивал потребности сахалинцев и курильчан в картофеле, молоке и яйцах, в овощах – до 90 процентов, а в мясе – до 50. Сегодня после десятилетий упадка отрасли на Сахалин и Курилы приходится завозить значительные объемы этих видов продовольствия, ежегодно на общую сумму около 13,5 миллиардов рублей. Сахалинские власти такое положение дел не устраивает, поэтому в регионе запущен ряд сельскохозяйственных проектов. Это позволит к 2020 году повысить уровень самообеспеченности области по молоку - до 75 процентов, по мясу - до 61 процента,  по овощам закрытого грунта - свыше 100 процентов.

Впервые за последние 25 лет в области реализуются проекты по созданию бройлерного производства – на базе птицефабрики «Островная». Расширяется свиноводческий комплекс в селе Таранай, ожидается что уже к 2020 году полностью будет закрыта потребность области в свинине. Ряд начинаний реализуется в растениеводстве.

А в мясомолочном скотоводстве создается 5 животноводческих комплексов на 6000 голов дойного стада. В период до 2020 года в регион планируется завезти более 10 тысяч голов скота.

- На сегодня в область уже завезено 355 голов мясного скота и в октябре поступят еще 1560 голов. Одна из ключевых особенностей проектов по производству мясной группы товаров - это их длительный срок окупаемости. Поэтому столь важны меры поддержки для бизнеса, которые мы сегодня применяем. Среди них - 50-процентное субсидирование затрат на приобретение товарного скота, создание объектов для его содержания и стимулирование откорма, - отметил министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко.

Животноводческие проекты невозможны без создания кормовой базы, та, в свою очередь, - требует ввода в оборот большого количества земель. Многие поля на Сахалине уже давно превратились в залежи, и теперь для их обработки требуется специализированная техника. Поставлена задача приобрести ее. При этом сельхозпредприятиям предложено компенсировать до половины стоимости машин и агрегатов. Личным подсобным хозяйствам также будет оказана помощь в приобретении малых средств механизации. Программой лизинга предусмотрена их передача с предварительной оплатой 10 процентов и последующим погашением в течение пяти лет 50 процентов от общей стоимости.

Большой потенциал для развития в Сахалинской области с ее уникальными рекреационными возможностями имеет туризм. На островах - огромное количество природных достопримечательностей, объектов культурно-исторического показа, оптимальные природно-климатические условия для занятия горнолыжным спортом, есть минеральные источники, уникальные возможности для морских круизов, водного спорта и дайвинга. Сегодня все это используется не в полной мере. Причин много, например, область пока с трудом справляется с растущим турпотоком – не хватает подготовленных баз отдыха и гостиниц, должным образом не организована маршрутизация. Обозначенные проблемы постепенно снимаются с повестки, и в перспективе к 2020 году планируется увеличить внутренний и въездной туристический поток в 4 раза - до 600 тысяч туристов в год. При этом туризм должен стать одной из ведущих отраслей экономики Сахалинской области.

- Вкладывая средства в строительство туристской инфраструктуры, например, спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», область создает условия для привлечения частных инвестиций. По своему объему они сопоставимы с государственными вложениями и это прямой эффект от ведения новой экономической политики. Но есть еще и мультипликативный. По оценке, каждый турист, посетив регион, потратит в среднем около 6,5 тысяч рублей в сутки. При привлечении 600 тысяч туристов ежегодно совокупная выручка сахалинских предприятий составит от 12 до 30 миллиардов рублей, - привела расчеты Наталья Осипова, заместитель директора СТК «Горный воздух».

Транспортная проблема – еще один сдерживающий фактор как для развития туризма, так и области в целом. При реализации НЭП в авиаотрасли предлагается расширять парк самолетов, совершенствовать аэропортовую инфраструктуру, увеличивать количество рейсов по наиболее востребованным маршрутам, а также запускать новые. Должно быть улучшено авиасообщение с Курилами. Для межмуниципальных железнодорожных перевозок по острову, которые осуществляет пассажирская компания «Сахалин», к 2018 году будут приобретены новые мотовагоны. Кроме того, решено ускорить процесс перешивки железнодорожных путей. Это острая необходимость для Сахалина - создание единой транспортной системы даст возможность снизить тариф, сократить сроки доставки грузов и пассажиров по железной дороге.

- Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о частичном финансировании работ по перешивке колеи через Корпорацию развития Сахалинской области в виде предоставления займа. Также проработки требуют вопросы строительства железнодорожного полотна на Углегорск и ветки от Углегорска до Холмска, где планируется  создание угольного терминала. Незамерзающий порт позволит круглогодично отгружать уголь на экспорт, - считает Олег Кожемяко.

Особое внимание при проведении новой экономической политики власти уделят и жилищному строительству. Доля ветхого и аварийного жилья в регионе сейчас составляет 8,5 процентов (более 1 миллиона квадратных метров). Это в 3 раза выше чем в среднем по России. Кроме того, около 8 миллионов квадратных метров или 65 процентов жилых помещений имеют дефицит сейсмики. Решать проблему предлагается по нескольким направлениям: кроме стимулирования коммерческого строительства, поддерживать создание жилищно-строительных кооперативов и увеличивать количество арендного жилья.

- На сегодняшний день уже ведется строительство 603 арендных квартир в 10 муниципальных образованиях области. 11 июля был сдан первый такой дом на 27 квартир в Поронайске. А до 2019 года планируется построить 1,5 тысячи квартир. Стоимость их аренды будет ниже рыночной на 50 процентов, - пояснил Геннадий Осипов, генеральный директор АО «Сахалинское ипотечное агентство».

Ежегодно на закупку строительных материалов Сахалинская область тратит около 30 миллиардов рублей. При этом в регионе имеется собственная ресурсная база для развертывания подобных производств. Например, есть возможности для изготовления клеенного бруса. По оценкам, конструктив из него снизит себестоимость строительства на 25 процентов, а жилье будет экологичным и комфортным. В числе перспективных также названы: производство сэндвич-панелей, портландцемента, минеральных базальтовых плит, красного керамического кирпича и стального профилированного листа. Частным инвесторам, которые уже сегодня запустили такие проекты, решено оказать поддержку.

- Еще раз подчеркну – доходы региона должны работать, а не «проедаться», вкладываться в развитие местных производств, в создание новых рабочих мест, в производство качественных, доступных по цене товаров. Это безусловный приоритет. Речь идет о максимально эффективном использовании имеющихся у нас возможностей и ресурсов для производства более конкурентоспособной продукции, оказания качественных услуг, создания условий для развития бизнеса. Мы должны сделать Сахалинскую область не просто территорией, где бизнес зарабатывает деньги, а местом, где выгодно их вложить. Комфортным во всех планах регионом. И, в первую очередь, для самих сахалинцев и курильчан, - сказал губернатор.

Он поручил областному правительству сформировать комиссии по различным направлениям для рассмотрения инвестиционных проектов бизнеса, а также сформировать для этого необходимую нормативную базу. Задача создания производств поставлена и перед мэрами – это станет одним из основных критериев оценки их деятельности.

- Все инвестиционные проекты беру под личный контроль. Действовать надо быстро и эффективно. Бумажная волокита, отписки, уход от ответственности - все это будет жестко пресекаться. И это тоже является особенностью нашей новой экономической политики, - подвел итог обсуждению Олег Кожемяко.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: рыбная отрасль  сельское хозяйство  экономика  строительство 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика