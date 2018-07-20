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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Августа, 09:27 |
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На Сахалине объявлен новый курс экономической политики
Активнее будут развиваться промышленность строительных материалов (с учетом возможностей лесного комплекса), а также въездной туризм. Бизнесу обещана мощная поддержка в создании производств. Положения новой экономической политики накануне обсудили на заседании правительства Сахалинской области.
Основной докладчик – губернатор Олег Кожемяко, прежде всего, обратился к анализу текущего состояния дел. За последние годы Сахалин – один из самых бюджетообеспеченных регионов в стране - не смог грамотно распорядиться значительным объемом прибылей от нефтегазового комлпекса. К примеру, только за последние 5 лет их доля в доходной части областного бюджета выросла в 13 раз. Полученные средства активно перераспределялись между бюджетными организациями. А вот о создании условий для развития собственного производства и частного бизнеса на островах заботились мало. И уж вовсе не рассматривался сценарий, при котором нефтяные доходы могут закончиться.
В результате такого подхода было утрачено множество предприятий и даже целые отрасли промышленности: целлюлозо-бумажная, ликеро-водочная, крупно-панельное домостроение, судоремонт, плодово-ягодные колхозы и зверосовхозы, селекционные сельскохозяйственные центры. Практически потеряны проектные строительные институты и крупнейшие сельскохозяйственные компании. В сложной ситуации оказались железная дорога, морские перевозки и порты.
- Мы по-прежнему - труднодоступный в транспортном отношении регион, полностью зависимый от привозных продуктов, строительных материалов, топлива, машин и механизмов. По сути - сырьевой придаток более развитых соседних регионов и стран. Совершенно очевидно, что экономика Сахалина и Курил нуждается в серьезных, коренных изменениях. Считаю, что не будет преувеличением назвать их новой экономической политикой. Смысл ее заключается в максимально эффективном использовании ресурсного потенциала области для развития ключевых отраслей, для поддержки местного малого и среднего бизнеса. В создании беспрецедентных условий для инвесторов любого уровня. Цель новой экономической политики – изменение структуры региональной экономики. Развивать будем отрасли, в которых есть объективные, экономически просчитанные, потребности. Ключевые сферы – сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс и промышленность строительных материалов с учетом возможностей лесного комплекса. Еще один важнейший ресурс – развитие въездного туризма. При этом данные процессы должны охватить территорию всей области, а не только юг Сахалина, - сказал Олег Кожемяко.
Чтобы изменить ситуацию в экономике сахалинские власти уже сделали первые шаги.
Созданы «Корпорация развития Сахалинской области» и «Сахалинское ипотечное агентство» - «локомотивы» экономики. К примеру, корпорация сейчас рассматривает возможность поддержки более 50 инвестпроектов в различных отраслях. Приняты юридические решения по образованию в области 2 территорий опережающего развития («Горный воздух» и «Южная»). Ведется работа и по созданию ТОР «Курилы». Кроме того, на порт Корсакова распространен режим свободного. Подобный статус могут получить и другие порты Сахалина: в Невельске, Холмске, Углегорске, Шахтерске и Александровске-Сахалинском. Для бизнеса ТОРы и режим свободного порта означают существенное снижение налоговой нагрузки, льготный таможенный режим, упрощенные административные процедуры и ряд других преференций.
Для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательской активности в регионе предложены и дополнительные меры. Прежде всего, это выдача кредитов на льготных условиях - для тех предпринимателей, которые создают инфраструктуру в туризме, реализуют проекты в сельском хозяйстве и рыбной отрасли, развивают производство стройматериалов. В течение 5 лет после введения объектов в эксплуатацию они смогут не платить налоги, зачисляемые в региональный бюджет, - на прибыль, имущество и землю. Кроме того, для них будет субсидироваться процентная ставка по кредиту - практически до нуля.
- Кроме того, необходимо проработать возможность участия средств Корпорации развития области в наиболее перспективных проектах малого и среднего бизнеса. Задача министерства экономики - разработать критерии для определения банков, которые будут кредитовать малый и средний бизнес на наиболее выгодных для предпринимателей условиях. Проработать механизмы государственного участия в этом процессе. Провести конкурс на определение лучшего регионального банка, куда корпорация может вложить деньги для финансирования проектов в сфере малого и среднего бизнеса, - отметил глава области.
Еще одна задача - снятие инфраструктурных ограничений. Для удобства бизнеса в каждом муниципалитете сформируют полный пакет градостроительных документов. А от чиновников всех уровней новая экономическая политика потребует прозрачных решений, и, кроме того, дальнейшего снятия административных барьеров и всяческого содействия предпринимателям. Например, в вопросах выделения земельных участков, доступа к инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуре, снижения «пресса» контрольных органов.
По словам Олега Кожемяко, областным и муниципальным чиновникам надо провести ревизию документов, связанных с регулированием поддержки предпринимательства. При этом убрать из них излишние требования, максимально использовать возможности электронного межведомственного взаимодействия, перевести общение с бизнесом через многофункциональные центры.
- Здесь подход один – чиновник должен работать на результат, а не сидеть на работе с 9 до 18 часов, - подчеркнул губернатор.
После постановки задач общих для всей сахалинской экономики, на заседании перешли к анализу дел в приоритетных для развития отраслях. Огромный неиспользуемый потенциал имеет сельское хозяйство, которое за последний год стало одной из самых динамично развивающихся сфер на Сахалине.
В период до 90-х годов прошлого века аграрный комплекс практически полностью обеспечивал потребности сахалинцев и курильчан в картофеле, молоке и яйцах, в овощах – до 90 процентов, а в мясе – до 50. Сегодня после десятилетий упадка отрасли на Сахалин и Курилы приходится завозить значительные объемы этих видов продовольствия, ежегодно на общую сумму около 13,5 миллиардов рублей. Сахалинские власти такое положение дел не устраивает, поэтому в регионе запущен ряд сельскохозяйственных проектов. Это позволит к 2020 году повысить уровень самообеспеченности области по молоку - до 75 процентов, по мясу - до 61 процента, по овощам закрытого грунта - свыше 100 процентов.
Впервые за последние 25 лет в области реализуются проекты по созданию бройлерного производства – на базе птицефабрики «Островная». Расширяется свиноводческий комплекс в селе Таранай, ожидается что уже к 2020 году полностью будет закрыта потребность области в свинине. Ряд начинаний реализуется в растениеводстве.
А в мясомолочном скотоводстве создается 5 животноводческих комплексов на 6000 голов дойного стада. В период до 2020 года в регион планируется завезти более 10 тысяч голов скота.
- На сегодня в область уже завезено 355 голов мясного скота и в октябре поступят еще 1560 голов. Одна из ключевых особенностей проектов по производству мясной группы товаров - это их длительный срок окупаемости. Поэтому столь важны меры поддержки для бизнеса, которые мы сегодня применяем. Среди них - 50-процентное субсидирование затрат на приобретение товарного скота, создание объектов для его содержания и стимулирование откорма, - отметил министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко.
Животноводческие проекты невозможны без создания кормовой базы, та, в свою очередь, - требует ввода в оборот большого количества земель. Многие поля на Сахалине уже давно превратились в залежи, и теперь для их обработки требуется специализированная техника. Поставлена задача приобрести ее. При этом сельхозпредприятиям предложено компенсировать до половины стоимости машин и агрегатов. Личным подсобным хозяйствам также будет оказана помощь в приобретении малых средств механизации. Программой лизинга предусмотрена их передача с предварительной оплатой 10 процентов и последующим погашением в течение пяти лет 50 процентов от общей стоимости.
Большой потенциал для развития в Сахалинской области с ее уникальными рекреационными возможностями имеет туризм. На островах - огромное количество природных достопримечательностей, объектов культурно-исторического показа, оптимальные природно-климатические условия для занятия горнолыжным спортом, есть минеральные источники, уникальные возможности для морских круизов, водного спорта и дайвинга. Сегодня все это используется не в полной мере. Причин много, например, область пока с трудом справляется с растущим турпотоком – не хватает подготовленных баз отдыха и гостиниц, должным образом не организована маршрутизация. Обозначенные проблемы постепенно снимаются с повестки, и в перспективе к 2020 году планируется увеличить внутренний и въездной туристический поток в 4 раза - до 600 тысяч туристов в год. При этом туризм должен стать одной из ведущих отраслей экономики Сахалинской области.
- Вкладывая средства в строительство туристской инфраструктуры, например, спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», область создает условия для привлечения частных инвестиций. По своему объему они сопоставимы с государственными вложениями и это прямой эффект от ведения новой экономической политики. Но есть еще и мультипликативный. По оценке, каждый турист, посетив регион, потратит в среднем около 6,5 тысяч рублей в сутки. При привлечении 600 тысяч туристов ежегодно совокупная выручка сахалинских предприятий составит от 12 до 30 миллиардов рублей, - привела расчеты Наталья Осипова, заместитель директора СТК «Горный воздух».
Транспортная проблема – еще один сдерживающий фактор как для развития туризма, так и области в целом. При реализации НЭП в авиаотрасли предлагается расширять парк самолетов, совершенствовать аэропортовую инфраструктуру, увеличивать количество рейсов по наиболее востребованным маршрутам, а также запускать новые. Должно быть улучшено авиасообщение с Курилами. Для межмуниципальных железнодорожных перевозок по острову, которые осуществляет пассажирская компания «Сахалин», к 2018 году будут приобретены новые мотовагоны. Кроме того, решено ускорить процесс перешивки железнодорожных путей. Это острая необходимость для Сахалина - создание единой транспортной системы даст возможность снизить тариф, сократить сроки доставки грузов и пассажиров по железной дороге.
- Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о частичном финансировании работ по перешивке колеи через Корпорацию развития Сахалинской области в виде предоставления займа. Также проработки требуют вопросы строительства железнодорожного полотна на Углегорск и ветки от Углегорска до Холмска, где планируется создание угольного терминала. Незамерзающий порт позволит круглогодично отгружать уголь на экспорт, - считает Олег Кожемяко.
Особое внимание при проведении новой экономической политики власти уделят и жилищному строительству. Доля ветхого и аварийного жилья в регионе сейчас составляет 8,5 процентов (более 1 миллиона квадратных метров). Это в 3 раза выше чем в среднем по России. Кроме того, около 8 миллионов квадратных метров или 65 процентов жилых помещений имеют дефицит сейсмики. Решать проблему предлагается по нескольким направлениям: кроме стимулирования коммерческого строительства, поддерживать создание жилищно-строительных кооперативов и увеличивать количество арендного жилья.
- На сегодняшний день уже ведется строительство 603 арендных квартир в 10 муниципальных образованиях области. 11 июля был сдан первый такой дом на 27 квартир в Поронайске. А до 2019 года планируется построить 1,5 тысячи квартир. Стоимость их аренды будет ниже рыночной на 50 процентов, - пояснил Геннадий Осипов, генеральный директор АО «Сахалинское ипотечное агентство».
Ежегодно на закупку строительных материалов Сахалинская область тратит около 30 миллиардов рублей. При этом в регионе имеется собственная ресурсная база для развертывания подобных производств. Например, есть возможности для изготовления клеенного бруса. По оценкам, конструктив из него снизит себестоимость строительства на 25 процентов, а жилье будет экологичным и комфортным. В числе перспективных также названы: производство сэндвич-панелей, портландцемента, минеральных базальтовых плит, красного керамического кирпича и стального профилированного листа. Частным инвесторам, которые уже сегодня запустили такие проекты, решено оказать поддержку.
- Еще раз подчеркну – доходы региона должны работать, а не «проедаться», вкладываться в развитие местных производств, в создание новых рабочих мест, в производство качественных, доступных по цене товаров. Это безусловный приоритет. Речь идет о максимально эффективном использовании имеющихся у нас возможностей и ресурсов для производства более конкурентоспособной продукции, оказания качественных услуг, создания условий для развития бизнеса. Мы должны сделать Сахалинскую область не просто территорией, где бизнес зарабатывает деньги, а местом, где выгодно их вложить. Комфортным во всех планах регионом. И, в первую очередь, для самих сахалинцев и курильчан, - сказал губернатор.
Он поручил областному правительству сформировать комиссии по различным направлениям для рассмотрения инвестиционных проектов бизнеса, а также сформировать для этого необходимую нормативную базу. Задача создания производств поставлена и перед мэрами – это станет одним из основных критериев оценки их деятельности.
- Все инвестиционные проекты беру под личный контроль. Действовать надо быстро и эффективно. Бумажная волокита, отписки, уход от ответственности - все это будет жестко пресекаться. И это тоже является особенностью нашей новой экономической политики, - подвел итог обсуждению Олег Кожемяко.
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