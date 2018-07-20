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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Августа, 13:59 |
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В Книгу рекордов России попадет cахалинская елка из сушеной корюшки, представленная на ВЭФ
Рукотворная ель высотой 2,5 метра стала главной достопримечательностью «Рыбного рынка» на фестивале «Улица Дальнего Востока».
На ее изготовление ушло 2532 штук отборной корюшки. Об идее создания кулинарного шедевра во время торжественного открытия фестиваля рассказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
- Корюшка - настоящий символ Дальнего Востока, поистине народная рыба. Ее употребляют в пищу в жареном, копченом и вяленом виде в Приморье, на Камчатке и Чукотке, в Магадане. Но лучшая корюшка все же на Сахалине. В течение нескольких дней мы будем угощать ею всех гостей, - отметил губернатор.
Наибольшее внимание посетителей «Рыбного рынка» привлек и островной стенд, где были широко представлены дары моря: крабы, устрицы, креветки, гребешок, трубач, икра в деревянных бочонках.
- Выглядит неимоверно привлекательно. Вот такое обилие должно присутствовать на рынках всех дальневосточных приморских городов, - оценил увиденное во время посещения рынка вице-премьер федерального правительства, полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Фестиваль «Улица Дальнего Востока» начал работу в преддверии официального открытия Второго Восточного экономического форума. На набережной бухты Аякс расположились выставочные павильоны дальневосточных регионов. Сахалинский оформлен в виде буровой платформы. Дизайн символизирует богатый природный потенциал региона – главный источник экономического, промышленного и туристического развития, налоговых поступлений в бюджет и создания рабочих мест. Внутри павильон декорирован пейзажными фотографиями наиболее привлекательных мест области. Установлен здесь и профессиональный интерактивный тренажер для любителей горных лыж. При поддержке инструкторов каждый сможет почувствовать себя спортсменом, повторяя движения лыжника на спуске и перемещаясь в любом направлении.
Посетителям сахалинского павильона предлагается узнать о природных и культурных особенностях региона, ознакомиться с приоритетными отраслями местной экономики, а также получить представление о возможностях инвестирования в островные проекты.
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