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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Июля, 13:15 |
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К вопросу газоснабжения Сахалин подойдет двумя возможностями - "Газпрома" и собственными
Предложение о встрече с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером глава региона озвучил сегодня на совещании с представителями компании.
Олег Кожемяко отметил, что Правительство Сахалинской области высоко оценивает результаты сотрудничества с компанией «Газпром».
- Для нас – это важный партнер и по объему налогов, и по программам, которые реализуются в регионе. Мы первыми на Дальнем Востоке занимаемся строительством газонаполнительной компрессорной станции. Уже заключен контракт на покупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, - сказал глава региона.
Он также отметил важность совместной работы по газификации Сахалинской области.
- Думаю, что к вопросу газоснабжения мы подойдем двумя возможностями - «Газпрома» и собственными. Мы можем не ждать прихода газопровода к населенным пунктам, а через инвесторов и свои программы ставить на ГРС предприятия по производству компримированного газа. Затем доставлять его потребителям. Таким образом, с двух направлений решить общую задачу.
Владимир Марков, член Правления ПАО «Газпром» поднял вопросы строительства в Южно-Сахалинске комплекса, в который войдут административное здание, учреждения социально-культурного назначения. А также возможность предоставления льгот по налогам на вновь вводимые объекты компании. Со своей стороны «Газпром» готов поддержать региональные проекты в сфере спорта.
Более предметно эти и другие вопросы Олег Кожемяко планирует обсудить на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в ноябре-декабре этого года.
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