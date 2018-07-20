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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 13:25 |
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Исполнение поручений президента проверяют на Сахалине
Его провел помощник Президента России, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин. В мероприятии приняли участие представители правительства области, регионального отраслевого ведомства, Сбербанка, рыбопромышленных компаний Сахалина и Курил.
Напомним, 19 октября 2015 года состоялось заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. По его итогам Президент Владимир Путин дал ряд поручений органам государственной власти. Одно из них касалось организации аукционной и биржевой торговли водными биологическими ресурсами, в том числе предназначенными на экспорт. В Сахалинской области с осени прошлого года биржевая торговля водными биоресурсами ведется в рамках торговой секции «Рыбный рынок» на универсальной электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Она создана в соответствии с соглашением, которое подписали губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.
Секция «Рыбный рынок» – первый этап масштабного проекта по созданию в островном регионе системы аукционной и биржевой продажи рыбопродукции. Она позволяет наладить прямой контакт между рыбопромышленными компаниями и торговыми предприятиями, исключить многочисленных посредников, за счет которых непомерно растут цены на дары моря. На втором этапе проекта будет создан полноценный рыбный кластер в порту Корсакова. В его состав войдут перерабатывающие мощности, большой холодильник для хранения продукции, площадка для ремонта судов. Участники совещания рассмотрели дальнейшие перспективы этого начинания, в частности, созданный рабочей группой из представителей правительства области и Сбербанка проект масштабного кластера «Рыба России». Он предусматривает дальнейшее развитие мощностей по приемке и переработке рыбы и морепродуктов в Корсаковском порту, создание логистических центров в регионах нашей страны, что позволило бы доставлять дары моря в самые отдаленные уголки России.
- Мы видим выставленную на продажу товарную рыбопродукцию, которую можно взять, - отметил Игорь Левитин по итогам совещания. – Но возникает вопрос развития, кто эту продукцию будет покупать и как эту рыбу доставить потребителю? Завтра с руководителями субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа мы будем говорить о дальнейшей проработке этого вопроса. Я считаю, что первый шаг, который сделан на Сахалине благодаря поддержке губернатора Олега Кожемяко и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, очень важен.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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