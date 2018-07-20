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06 Сентября 2016, 11:22 | Регион сегодня
Сахалинцы и курильчане могут помочь деньгами жителям соседнего региона
В Сахалинской области по поручению губернатора Олега КОЖЕМЯКО открыт специальный счет для перечисления средств на оказание материальной помощи пострадавшим от наводнения в Приморском крае.
Получатель: Сахминфин (Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области, л/с 05027008290)
ИНН/КПП 650 125 2401/650 101 001
Банк: Отделение Южно-Сахалинск
БИК: 046401001
Р/С: 40302810264014000004
ОКТМО: 647 01 000
Назначение платежа: Материальная помощь для перечисления пострадавшим от наводнения в Приморском крае.
Теги: наводнение Сахалин Приморье
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