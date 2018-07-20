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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 10 Августа, 13:55 |
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Гуманитарную помощь отправят с Сахалина в пострадавшее от циклона Приморье
Напомним, в результате циклона, прошедшего недавно на территории Приморского края, в 38 населенных пунктах 13 муниципальных районов было подтоплено более 3200 домов, в которых проживает свыше 7,5 тысячи человек, девять социально-значимых объектов. Полностью нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами, повреждены 32 участка дорог, 11 мостов. Эвакуировано свыше 700 человек.
- Приморье для сахалинцев и курильчан – не чужой регион, - сказал губернаторобласти Олег КОЖЕМЯКО. – Мы знаем, что в случае каких-то катаклизмов на островах можем всегда рассчитывать на поддержку приморцев. Соседи должны помогать друг другу. Поэтому и мы не имеем права оставаться в стороне.
В течение суток груз гуманитарной помощи будет сформирован. Часть его сразу же отправят самолетами во Владивосток или в аэропорт Кавалерово, находящийся ближе к пострадавшим районам. Остальное, возможно, отвезут морским транспортом.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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