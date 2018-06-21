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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:11 |
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В ТОР "Южная" на Сахалине будет построен мясоперерабатывающий завод
Такое решение было принято по итогам рабочей поездки губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на место реализации проекта по созданию свинокомплекса в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Южная». Его суммарная производственная мощность составит 62 тыс. голов в год, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Как рассказал главе региона генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, через несколько дней на территорию предприятия планируется завезти 2251 племенную свинью породы крупная белая из Курской области. Первая партия уже находится в порту Ванино. К приемке животных готов комплекс зданий репродуктора - помещения карантина, ожидания, хрячника.
– Нашу продукцию знают островные потребители. Она в хорошем смысле на слуху. Цены стараемся держать на уровне 250 рублей за килограмм. В рамках реализации проекта рассчитываем увеличить объем выпуска в 5 раз, а за счет строительства перерабатывающих мощностей и расширения точек сбыта, планируем направить охлажденную мясную продукцию, срок хранения которой будет составлять 14 дней, во все районы области, - добавил Алексей Пахомов.
В том, что планы компании вполне осуществимы, уже ни у кого нет сомнений. Первый этап инвестиционного проекта по строительству свинокомплекса на 12 тысяч голов АО «Мерси Агро Сахалин» завершило в 2015 году. За 8 месяцев 2016 года было произведено почти 825 тонн мяса. Второй этап – по строительству комплекса на 50 тыс. голов должен закончиться в 2017 году, рассказали "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Сахалинской области.
Как рассказал министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко, также на рабочем совещании под председательством главы региона обсуждался вопрос более глубокой переработки свинины. В районе села Троицкое компания «Мерси Агро Сахалин» намерена построить мясоперерабатывающий завод и наладить выпуск деликатесов – колбас и другой продукции. Губернатор это решение поддержал.
- Основная задача, которую мы выполняем, - это обеспечение продовольственной безопасности региона. В этой связи наши дальнейшие планы, чтобы уже в сентябре 2017 года первое мясо в рамках второго этапа проекта поступило на реализацию. В целом работы идут в соответствии с графиком. Компания свои обязательства выполняет. А значит, с выходом на проектную мощность область получит порядка 5 тыс. тонн мяса в год. Это в два с половиной раза больше чем сейчас. С учетом ценовой политики предприятия, лояльной к жителям региона, такая прибавка серьезно и весьма позитивно повлияет на продовольственную корзину сахалинцев и курильчан, позволит сделать ее разнообразнее, - отметил Олег Кожемяко.
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