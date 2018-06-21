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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Розничный кредитный портфель ВТБ на Сахалине превысил 3 миллиарда рублей
Розничный кредитный портфель банка ВТБ на 1 сентября 2016 года превысил 300 млрд рублей. За 8 месяцев выдано 117 тысяч кредитов наличными на сумму 57 млрд рублей, рост за отчетный период составил 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. С начала года клиенты банка оформили 11,6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 24,8 млрд рублей и получили почти 85 тысяч кредитных карт, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе банка.
Руководитель розничного филиала ВТБ на Дальнем Востоке Елена Ли прокомментировала: «Большой популярностью пользовалась программа по рефинансированию кредитов, которая позволяет объединить все кредиты клиента в один с более низкой процентной ставкой и комфортным платежом. До конца года на Сахалине года мы планируем нарастить розничный портфель до 3,5 млрд рублей».
Досье "Дальневосточного капитала": Розничный операционный офис банка ВТБ на Сахалине – подразделение Банка ВТБ (ПАО), относящееся к отдельной глобальной бизнес-линии розница, образованной после интеграции Банка Москвы. В своей работе с физическими лицами и компаниями малого бизнеса банк делает особый акцент на внедрении высокотехнологичных продуктов и сервисов, в частности, довольно активен на рынке потребительского кредитования, банковских карт и ипотеки. Розничное подразделение работает более 15 лет и представлено 2 офисами в городах Южно-Сахалинск и Корсаков. На обслуживании находятся более 5 тысяч физических лиц – держателей зарплатных карт и около 1400 предприятий малого бизнеса. В регионе действует 47 банкоматов группы ВТБ.
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