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Четверг| 05 Июля, 05:46 |
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Первых пассажиров новое здание морского вокзала в Корсакове примет через два года
- Современный морской вокзал должен стать визитной карточкой обновленного порта. Главное, на что надо ориентироваться – комфорт для пассажиров, которые путешествуют как на внутренних линиях, так и на международных. На предыдущем совещании я предлагал подумать над местом под размещение морвокзала. Какие есть предложения? – начал совещание глава области.
- Мы предлагаем построить здание вокзала на первом причале, в створе южного района порта, - взял слово один из владельцев морских ворот Василий Книгницкий. – Площадь его будет около одной тысячи квадратных метров. Около года уйдет на проектирование, примерно еще столько же – на строительные работы. Также считаем необходимым возвести дополнительный пирс для судов с использованием свайных конструкций.
- На Курилах есть аналогичный пирс, его построили за 7 месяцев, - включился в разговор еще один участник совещания, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Дегтярев.
- Хорошо, тогда начинайте готовить техзадание и оперативно выходите на проектирование, - сказал губернатор.
Планы по развитию Корсаковского порта – масштабные. Ремонт и строительство причальных стенок, дноуглубление. По территории порта вскоре начнут курсировать шаттлы – для удобства пассажиров. Преобразования будет проводить акционерное общество – его создадут в ближайшее время. На развитие портовой инфраструктуры заём – 2,5 миллиарда рублей выделит Корпорация развития Сахалина. Непременное условие – средства бизнесмены обязаны будут вернуть - в течение 20-25 лет – это примерные сроки окупаемости проекта.
Здесь же в порту сейчас создается рыбный кластер - еще одно важное начинание. Это совместное детище властей региона и Сбербанка. Проект многогранный, его составляющие – рыбопереработка и хранение продукции, биржевая площадка, судоремонт. Сейчас под размещение объектов уже готовы земельные участки. В месячный срок сформируют техзадание на проектирование большого холодильника для рыбопродукции. Управлять процессами здесь будет новое акционерное общество – сейчас оно создается. В нем представят интересы Сахалина, Сбербанка. Пакеты акций структуры предложат инвесторам – российским и иностранным. К примеру, японским. В соседнем государстве уже заинтересовались сахалинской биржей.
- Японская сторона рассматривает возможности поставок на Сахалин своей продукции – она в дальнейшем пойдет в рестораны. Есть и встречное предложение – чтобы сахалинская продукция шла на японский рынок, - сказал Олег Кожемяко.
Еще одна тема совещания – создание на острове единого оптово-распределительного центра. У инвесторов есть желание участвовать в таком проекте. Суть его в том, чтобы концентрировать всю местную и привозную продукцию в одном месте. Оптовикам и торговым сетям будет удобно - не придется проезжать километры в поисках подходящего товара.
- Задача власти – в двухнедельный срок подобрать подходящие площадки под оптово-распределительный центр, - отметил губернатор.
Реализацию каждого из направлений, которые обсуждались на совещании, будут контролировать специальные рабочие группы. Их возглавят профильные министры. Отчитаться о первых результатах они должны будут уже через несколько недель.
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