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Вторник| 14 Августа, 07:19 |
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Лыжную базу начнут строить в Курильске в следующем году
Как сообщил глава администрации Курильского района Игорь Карпман, лыжную базу предлагается разместить в районе озера Лебединое. Это красивейшее место расположено в пределах пешеходной доступности от населенного пункта. В советское время там была лыжная база, сейчас есть только необустроенный склон. Покататься сюда приходят немногие, хотя желающих достаточно.
Сейчас идет процесс отвода земельного участка (это земли лесного фонда), сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
По словам министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Антона Зайцева, процедура отвода земли должна завершиться в этом году. Строительство намечено на 2016 год.
Лыжная база будет строиться по типовому проекту. Первый такой объект будет возведен в этом году в Аниве, в будущем подобные сооружения появятся во всех муниципальных образованиях Сахалина и Курил.
Проектом предусмотрены пункт проката лыж, помещения для отдыха спортсменов, тренажерный зал, душевые кабинки, лыжные трассы протяженностью от одного до пяти километров.
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