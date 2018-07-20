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12 Февраля 2016, 12:35 | Регион сегодня

На Сахалине проектируют мини-завод СПГ и первую газонаполнительную станцию

Появятся они в окрестностях Южно-Сахалинска – завод в пригороде - у ГРС "Дальнее", станция - на северной оконечности проспекта Мира. О параметрах новых для области производств, их значимости говорили на совещании по газификации, которое провел губернатор Олег Кожемяко.

Почти 13 тысяч тонн сжиженного газа и еще 11 тысяч кубометров компримированного, того, что в сумме произведут завод и станция хватит, чтобы закрыть текущие потребности области. На «голубое топливо» можно будет перевести муниципальный и частный автотранспорт. Сжиженный газ доберется до отдаленных районов, даже до Курильских островов с их затратной дизельной энергетикой. Один из первых потребителей – котельная в Первомайском.

- Ожидаем, что стоимость одного киловатта здесь снизится с существующих 25 рублей 89 копеек до 16 рублей 41 копейки, - говорит о расчетах глава Корпорации развития Сахалина Сергей Хоточкин – акционерное общество сопровождает проект.

- И это должно отразиться на тарифах! – сразу же ставит непременное условие губернатор. – Чтобы было их снижение или, по крайней мере – «заморозка» - на период окупаемости нового оборудования. Надо быть последовательными в этих вопросах – а то говорим, что себестоимость энергии снижается, а тарифы только растут. Так быть не должно.

Стоимость проекта – 988 миллионов рублей. До 85 процентов от этой суммы выделяет Корпорация развития Сахалина. Это будет заём под 5 процентов годовых. С условием возврата в пятилетний срок. В планах – закончить проектирование не позднее второго квартала этого года. Если бизнес выполнит свои обещания, станция заработает уже в этом году, а завод - в 2017-ом.

- По нашим расчетам, для обеих производств потребуется ежегодно около 35 миллионов кубометров сырья. На случай расширения есть резервы – схемой газификации и газоснабжения области на этот случай предусмотрено выделение до 110 миллионов кубометров газа, - сказал Андрей Белоусов, исполняющий обязанности руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации.   

Земельные участки под новые производства выделены, техусловия от структур «Газпрома» на подключение получены. Осталось только согласовать все в Минэнерго. Важность проекта очевидна: в газе нуждаются отдаленные поселки и острова, куда невозможно протянуть трубу, автотранспортные предприятия, которые переведут на газ автобусы и коммунальную технику.

Еще одна тема совещания - газификация Сахалинской области в целом. Стартовала новая пятилетняя программа. В этом году начнут строить три межпоселковых газопровода. Еще два – спроектируют. Составят документацию и на три новые газораспределительные станции, а также газопроводы-отводы. В планах – направить потребителям 765 миллионов кубометров газа проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-3» – на 138 миллионов больше, чем в 2015-ом.

- В двухнедельный срок вы должны дать четкую картину по газификации Сахалинской области на этот год и последующие, вплоть до 2020 года – сколько городов и поселков, потребителей подключите. Синхронизируйте свои действия со структурами «Газпрома», составьте помесячные графики, выделите приоритеты. В первую очередь, газ должен пойти туда, где в нем больше всего нуждаются, - поставил задачу глава области профильному агентству. 

Подняли на совещании и тему истощения анивского месторождения. В декабре прошлого года потребителей юга острова в экстренном порядке пришлось переводить на газ проекта «Сахалин-2». В этом году их ждет перезаключение договоров. Поставщиком «голубого топлива» официально станет «Газпром». Передадут газовому концерну и сети. Муниципалитеты и «Сахалинская нефтяная компания» к этому готовы. А вот еще один владелец – Сахалинская газовая энергетическая компания, которой принадлежит 18-километровый участок трубы, не спешит расставаться с активом. Коммерсанты намерены покупать у «Газпрома» оптом и перепродавать уже по своим ценам.

- Направляйте материалы в прокуратуру, - отреагировал Олег Кожемяко, он пообещал посетить анивское газовое месторождение. – В целом все вопросы, которые сегодня обсуждались, буду держать на особом контроле, и заслушивать ежемесячно, - подвел итог губернатор.

Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: СПГ  Газпром  газификация 


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