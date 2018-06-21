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Среда| 11 Июля, 10:19 |
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Теплоход "Игорь Фархутдинов" освобожден из ледового плена
Напомним, вечером 5 февраля «Игорь Фархутдинов» вышел в плановый рейс из Малокурильского (остров Шикотан) до сахалинского порта Корсаков. На его борту находились 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу путь теплоходу преградили мощные льды толщиной до полутора метров. Плотность полей, по оценкам специалистов, достигала максимальных значений - 10 баллов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В течение пяти суток судно, обладающее ледовым классом, пыталось самостоятельно выйти на чистую воду. Однако это не привело к положительному результату - в район нахождения «Фархутдинова» течением принесло новые обширные ледовые поля. Учитывая эти обстоятельства, сахалинские власти направили на выручку теплоходу ледокол из Анивского залива. Ледовая проводка проходила в сложных условиях – на пути судов встретились сплошные льды.
Операция успешно завершилась только 11 февраля около 16.00 по местному времени. Сейчас пассажиры теплохода, перенесшие длительное морское путешествие, сходят на берег в порту Корсакова. Начинается выгрузка контейнеров.
В следующий рейс на Курильские острова судно выйдет уже 12 февраля. Как ожидается, утром начнется посадка пассажиров и размещение на борту грузов. Маршрут движения предлагается скорректировать – с высокой долей вероятности «Игорь Фархутдинов» пойдет через Сангарский пролив, что позволит обойти ледовые поля в южной части Охотского моря.
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