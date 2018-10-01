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Суббота| 13 Октября, 21:08 |
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На Сахалине для крабов построят аквариумы
Как отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь БЫСТРОВ, продажа живых водных биологических ресурсов – моллюсков и крабов – была организована на ярмарке в Южно-Сахалинске в минувшее воскресенье. Но для того, чтобы сделать такую торговлю постоянной и повсеместной, необходимо создать инфраструктуру, как в портах, куда будет поступать живой улов, так и в торговых точках, - установить аквариумы с морской водой, обеспечить ее очистку и аэрацию. Это потребует определенных затрат от участников рынка, отмечено на совещании.
- Мы добиваемся, чтобы рыбопромышленные компании, которые добывают в прибрежной шестимильной зоне колючего краба и морского ежа, поставляли свой улов на Сахалин и Курильские острова, - объяснил Игорь Быстров. – Сегодня он, минуя территорию России, уходит в Японию. Однако нам необходимо обеспечить морепродуктами население области. Но это не единственная цель. Поскольку сделки на покупку российского краба, морского ежа на сотни миллионов долларов осуществляются за границей, наша страна теряет огромные деньги. Если же уловы пойдут, скажем, в порт Корсаков, который недавно получил статус свободного, и за ними сюда поедут покупатели из-за границы, ситуация изменится коренным образом. Многомиллионные сделки будут совершаться в нашей стране. Она и будет получать выгоды от них. Поэтому создание в Корсакове полноценной площадки по торговле водными биологическими ресурсами и мощностей по переработке и хранению уловов преследует две цели: обеспечить жителей Сахалинской области и других регионов страны рыбой и морепродуктами по доступной цене, а также перевести выгодные сделки на территорию России.
По словам Игоря Быстрова, с 1 сентября право на добычу самцов колючего краба на восточном побережье Сахалина имеют все жители области. Бесплатные путевки на лов в заливах Мордвинова и Анива можно оформить, предъявив паспорт, в рабочее время в офисе компании «Мальки-тур». Расположен он в Корсаковском районе, на побережье залива Мордвинова около поворота к селу Мальково. На следующей неделе оформлением путевок на добычу краба колючего займутся подразделения регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
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