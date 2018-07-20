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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:10 |
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До семи тысяч тонн свинины планирует поставлять "Мерси Агро Сахалин" на рынок области
Поставка осуществлена в рамках реализации инвестиционного проекта «Свиноводческий комплекс по производству до 62 тысяч голов в год», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Крупная белая порода свиней пользуется большой популярностью среди животноводов. Этот вид широко распространен благодаря своей отличной приспособленности к кормовым и климатическим условиям. Самки этой породы плодовиты и приносят до 24 поросят в год. Животные уже прошли ветеринарную проверку и помещены на 30-дневный карантин. Через месяц их переведут в помещения свинокомплекса. Среднесуточный привес свиньи данной породы - 900 граммов. За полгода она способна набрать 120 килограммов, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Сахалинской области.
В настоящее время на предприятии единовременно содержатся около 7 тысяч свиней. Каждый месяц «Мерси Агро» поставляет для Сахалинской области около 110 тонн мясной продукции. При выходе на проектную мощность планирует увеличить этот показатель до семи тысяч тонн свинины в год.
Сельское хозяйство - один из приоритетов новой экономической политики в Сахалинской области. Сейчас на прилавки региона поставляется до двух тысяч тонн свинины. К 2020 году планируется выйти на уровень в 12 тысяч тонн и закрыть потребность области в этом виде мяса на 100%.
По поручению губернатора региона Олега Кожемяко на островах создаются все условия для развития мясомолочного скотоводства. На очереди - создание пяти животноводческих комплексов на 6 тысяч голов дойного стада, что позволит увеличить производство молока к 2020 году относительно прошлого года на 43,5 тысяч тонн.
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