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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:20 |
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Конференция "Нефть и газ Сахалина" будет проходить с 28 сентября по 1 октября
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 2015 ГОДА:
• Самые свежие новости! Информация о развитии проектов и планах от всех операторов на Дальнем Востоке России
• Новости и перспективы развития рынка СПГ на Дальнем Востоке России
• Последние Правительственные инициативы по поддержке проектов в регионе
• Технологические вызовы проектов и возможные инновационные решения – в рамках отдельного Технологического фокус-дня
• ВПЕРВЫЕ! ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ: импортозамещение и локализация продукции?
• ВПЕРВЫЕ! Круглые столы «СПРОСИ ЭКСПЕРТА» по наиболее актуальным темам и многое другое…
КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
- Олег Кожемяко, ВРИО Губернатора Сахалинской Области
- Кирилл Молодцов, Заместитель Министра, Министерство энергетики РФ
- Оливье Лазар, Генеральный директор по России, Шелл
- Всеволод Черепанов, Член Совета Директоров, ОАО «Газпром»*
НОВОСТИ ПРОЕКТОВ В 2015 ГОДУ
- Роман Дашков, Главный исполнительный директор, Sakhalin Energy Investment Company Ltd.
- Владимир Кроха, Генеральный директор ООО «Газпром добыча шельф Южно - Сахалинск»
- Андрей Бардин, Генеральный директор, ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
- Вадим Руданец, Генеральный директор, ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»
Не упустите шанс присоединиться к лидерам нефтегазовой промышленности , стратегическим инвесторам, представителям Правительства и принять участие в обсуждении пути к успеху нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке России!
Teл.: +44 (0) 20 7017 7444
Email: events@adamsmithconferences.com
Онлайн бронирование, подробная программа и список докладчиков на вебсайте конференции.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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