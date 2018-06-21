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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 21:43 |
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ВТБ на Сахалине во 2 квартале увеличил объем расчетов в иенах в 6,5 раз
Объем расчетов в рублях по внешнеторговым контрактам за 2 квартал составил 7 944 млн рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года на 75%, к первому кварталу текущего года 53%). В рублях рассчитывались за стройматериалы, ГСМ, оборудование, оказание различных услуг, арендные платежи, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе банка.
В целом объем обслуживания внешнеэкономических операций ВТБ на Сахалине вырос и составил 492,04 млн долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года на 46%, к первому кварталу текущего года на 18%).
Импортные платежи составили 229,31 млн долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года на 52%, к первому кварталу текущего года на 19%). Экспортные поступления составили 262,73 млн долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года на 41%, к первому кварталу текущего года на 18%).
Директор операционного офиса ВТБ в Южно-Сахалинске Виталий Герилов прокомментировал: «Подразделение ВТБ на Сахалине стабильно демонстрирует ежеквартальный прирост объемов обслуживания внешнеэкономической деятельности. Это свидетельствует о сохранении инвестиционной привлекательности Сахалинской области среди иностранных инвесторов и потребителей экспортной продукции региона и подтверждает высокий уровень обслуживания участников внешней торговли в ВТБ».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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