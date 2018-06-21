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Жители Курил смогут построить себе дома с помощью беспроцентной ипотеки

Специальную программу запускает правительство Сахалинской области. Она рассчитана на людей, которые постоянно проживают в трех муниципальных образованиях: Северо-Курильском, Курильском и Южно-Курильском районах.

О деталях этого нововведения речь шла на встрече губернатора Олега Кожемяко с возможными участниками ипотечного строительства. Она состоялась в здании местной администрации на острове Итуруп, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

- Совместно с Сахалинским ипотечным агентством мы разработали для вас специальную программу кредитования, - сказал глава региона, обращаясь к собравшимся. – Ее основное отличие от других продуктов – ноль процентов годовых. То есть, у вас появляется возможность получить на десять лет на строительство жилья беспроцентную ссуду.

Размер ипотечного займа, который сможет взять житель Курил, зависит от состава семьи. Также принимается во внимание, что человек собирается строить – квартиру в многоквартирном доме или индивидуальное жилое строение. В первом случае предельный размер займа будет рассчитываться, исходя из того, что на каждого члена семьи должно приходиться не более 18 квадратных метров. Цена строительства квадратного метра жилья на Курильских островах составляет сегодня ориентировочно 65 000 рублей. При этом максимальная сумма займа в агентстве составит 4 200 000 рублей.

Если в планах - строительство индивидуального жилого дома, расчет будет иной. В этом случае на каждого члена семьи должно приходиться не менее 25 квадратных метров. Тогда площадь дома на четырех человек составит 100 квадратных метров.

Еще одна важная особенность ипотечной программы, рассчитанной для жителей Курил, - не требуется первоначальный взнос. Обычно именно отсутствие средств на него не позволяет многим семьям получить ипотеку и обрести собственное жилье.

- В нашем случае первоначальный взнос не нужен, - разъяснил участникам механизм финансирования руководитель Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов. – Например, для строительства индивидуального жилого дома вам потребуется только земельный участок с подведенными инженерными коммуникациями. Это обеспечат муниципальные власти. Вы обратитесь к нам с заявлением о желании получить ипотечный заем. После проверки на платежеспособность и одобрения выдачи, средства будут направляться отдельными траншами. Мы оценим участок, примем его в залог, выдадим вам первый транш в размере рыночной стоимости земли. Эти деньги вы вложите в постройку дома, например, соорудите фундамент. В дальнейшем мы выдадим вам следующий транш с учетом того, что за счет постройки фундамента стоимость залогового имущества возрастет. И так вплоть до того момента, пока дом не будет построен полностью.  

Подробная информация о порядке выдачи ипотечных займов размещена на официальном сайте Сахалинского ипотечного агентства (www.sakhipoteka.ru).

Чтобы стимулировать развитие ипотечного строительства на отдаленных островах, областные власти также создают механизм субсидирования транспортных издержек при завозе на Курилы строительных материалов. Это позволит снизить затраты и сделать новое жилье для курильчан более доступным. 

- Индивидуальное жилищное строительство становится мощным стимулом для развития малого бизнеса, в котором областные власти очень заинтересованы, - отметил Олег Кожемяко. – Здесь всегда возникают небольшие бригады каменщиков, монтажников, отделочников, появляются мастера, которые в одиночку берут заказы. Люди работают, оказывают услуги населению, кормят свои семьи, платят налоги. В результате экономика развивается, и, главное, - растет качество жизни людей.

Валентина Слушная, жительница Курильска, первой высказала желание стать участницей новой ипотечной программы. Ее семья из трех человек располагает земельным участком, к которому уже подведены инженерные коммуникации. На этой территории Валентина с мужем хотят возвести дом с мансардой. 

- Условия предлагаются очень хорошие, - оценила она. – Очень важно, что заем будет беспроцентным. За 10 лет, работая вместе с супругом, мы сможем полностью его погасить. Если удастся, хотели бы приступить к строительству, как только сойдет снег, то есть в мае следующего года.

Валентина Слушная не скрывает: если с ипотечным займом и строительством дома все сложится удачно, можно будет подумать о рождении еще одного ребенка.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ипотека  жилье  Курилы 


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