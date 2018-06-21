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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 22:03 |
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Биотехнологический центр аквакультуры откроется на Сахалине
Вопрос о его создании обсуждался на рабочем совещании, которое провел губернатор Олег Кожемяко. В разговоре принимал участие заместитель руководителя агентства по рыболовству Российской Федерации Василий Соколов, а также представители дальневосточных научных организаций.
Федеральное бюджетное научное учреждение «ТИНРО-центр» во Владивостоке производит широкий спектр косметических средств и биологических активных добавок (БАД) из морских водорослей и организмов. Они применяются в индустрии красоты, используются для профилактики различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Свою продукцию «ТИНРО-центр» поставляет, в частности, в Казахстан и Чехию. С учетом того, что в России и за рубежом растет количество приверженцев здорового образа жизни, набирают популярность различные оздоровительные методики, производство косметики и БАД имеет серьезный потенциал для развития. А Сахалинская область обладает богатыми запасами необходимых ресурсов. Поэтому рассматривается вопрос о создании такого производства в островном регионе.
- Мы заинтересованы в этом проекте, - сказал Олег Кожемяко. – Он может сыграть большую роль в реализации туристического потенциала Сахалина и Курил. Применение различных косметических средств, биологических активных добавок из водорослей и морских организмов поможет нам привлечь в наши бальнеологические и другие оздоровительные учреждения гостей из Южной Кореи, Китая, Японии, остальных регионов нашей страны. Думаю, и сахалинцы будут охотно пользоваться местной продукцией.
Еще одно направление сотрудничества с учеными – создание в регионе инновационного биотехнологического центра аквакультуры. Его задача – восстановить подорванные популяции ценных морских биоресурсов, таких как трепанг, гребешки, устрицы, развернуть товарное производство. Филиалы центра можно расположить у побережья Сахалина, на Курилах, в районе острова Монерон.
- Очень важно при этом сохранить уникальность здешней морской фауны, поэтому надо использовать только местный посадочный материал, - сказал Василий Соколов.
В ближайшее время, создавая новую структуру, следует подготовить технико-экономическое обоснование и бизнес-план. Когда все эти вопросы проработают, к участию в проекте могут подключиться частные инвесторы и «Корпорация развития Сахалинской области».
- В дальнейшем на базе центра необходимо разработать долгосрочную стратегию развития марикультуры на Сахалине и Курилах, - поставил задачу губернатор.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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