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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:46 |
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Депутаты Сахалина утвердили кандидатуру на должность председателя регионального правительства
Сегодня её кандидатуру представил губернатор Олег Кожемяко. Ранее по его инициативе был начат процесс по внесению изменений в Устав области, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Институт разделения полномочий губернатора и председателя правительства существует более чем в 20 регионах Российской Федерации. Сахалинские эксперты детально проанализировали законодательство некоторых из них. Региональная концепция разработана с учётом этих выводов, сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.
- Губернатор в любом случае отвечает за всё, что происходит в регионе. Но у меня достаточно много рабочих поездок по области и за её пределами. А многие вопросы надо решать на месте оперативно, большой объём документов также надо рассматривать. Вера Георгиевна много лет проработала в органах власти. Понимает всю специфику работы регионального правительства. Считаю, что она может его возглавить и решать поставленные задачи, – представил краткую характеристику Олег Кожемяко.
Кандидатуру Веры Щербины депутаты поддержали единогласно. Должность первого заместителя председателя правительства Сахалинской области, которую она занимала ранее, теперь упраздняется. Сразу после голосования последовали вопросы и предложения. В частности, приглашения побывать в муниципальных образованиях. Рассказала Вера Георгиевна и о приоритетных направлениях работы.
- Одно из главных – контроль за эффективностью бюджетных расходов. К примеру, аналитика показывает, есть разнобой по закупке продуктов питания для бюджетных учреждений. Слишком велика разница в ценах по одним и тем же позициям. Вот этого точно больше не будет. С первого января создано новое министерство по госзакупкам. Сейчас мы тотально мониторим ситуацию на всей территории области, чтобы эффективно расходовать бюджетные средства, – отметила Вера Щербина.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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