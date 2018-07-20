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Суда c верфи "Звезда" могут использоваться при освоении шельфа острова Сахалин
Участники заседания рассмотрели тему организации производства и закупки судов и буровых платформ для нужд российских нефте- и газодобывающих компаний, а также размещения высокотехнологичных производств и развития социальной инфраструктуры в Комсомольске на Амуре, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Правительства Сахалинской области.
Перед началом заседания глава Правительства побывал на судостроительном комплексе «Звезда» в приморском поселке Большой Камень. На этой судоверфи будут строить суда для освоения месторождений нефти и газа на арктическом шельфе. А уже в ходе обсуждения Дмитрий Медведев поручил министерству по развитию Дальнего Востока в срок до 1 февраля следующего года подготовить документы о создании территории опережающего развития (ТОР).
Комплекс «Звезда» возводится в рамках Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Первый этап строительства судоверфи должен завершиться в 2016 году. Вторая и третья очереди - в 2018 году. Предполагается, что производство на верфи будет запущено уже в ближайшие месяцы.
Тема совещания, связанная с развитием судостроения для нужд нефтегазовой отрасли, очень важна для Сахалинской области, которая является ключевым центром добычи углеводородов на Дальнем Востоке, отметил глава островного региона Олег Кожемяко.
- Председатель российского Правительства обратил особое внимание на необходимость ускорить процессы запуска верфи, создания соответствующей жилищной и социальной инфраструктуры для работников этого предприятия, - сказал он. – Думаю, что построенные на «Звезде» буровые платформы и суда будут востребованы компаниями «Сахалин Энерджи» и «Эксон Нефтегаз Лимитед», которые ведут добычу нефти и газа на шельфе острова Сахалин, и дают основной доход в казну нашей области.
Также на заседании был затронут вопрос о строительстве промыслового флота для рыбаков. Напомним, что на недавнем заседании Президиума Государственного Совета, на котором обсуждался вопрос о развитии рыбопромышленного комплекса, приоритет был отдан именно российским верфям.
- Строить суда для наших рыбаков здесь, непосредственно на Дальнем Востоке – очень разумно, - высказал свое мнение глава области. – Это упростит контроль за качеством строительства со стороны заказчика, облегчит проведение испытаний вновь построенных судов. Надеюсь, что планы по подъему отечественного судостроения, как в интересах нефтегазовой, так и рыбной промышленности будут успешно реализованы в ближайшие годы.
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