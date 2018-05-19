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Пятый Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" начал свою работу
- Я искренне рад видеть вас на открытии Пятого Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», - обратился со сцены Чехов-центра к собравшимся глава региона Олег Кожемяко. – Отрадно, что география форума неуклонно расширяется. В этом году показы и творческие встречи пройдут почти во всех районах области. Символично, что пятилетие фестиваля совпадает с целым рядом значимых дат. Это 70-летие Великой Победы, освобождения южного Сахалина и Курильских островов. Поэтому в программе фестиваля много фильмов военной тематики. Другие значимые даты – 155-летие великого русского писателя Антона Павловича Чехова, 125 лет с момента его путешествия на Сахалин.
Олег Кожемяко выразил уверенность, что полюбившийся зрителям и кинематографистам фестиваль продолжит свою историю и в последующие годы. Он пожелал всем участникам и гостям форума творческих успехов, зрителям - ярких впечатлений и прекрасного настроения.
Генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович зачитал приветствие министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. «Край света» - фестиваль интерактивный, предполагающий наличие не просто зрителя, а зрителя – соучастника. И мне очень приятно, что с каждым годом количество зрителей неизменно растет, создавая неповторимую атмосферу праздника культуры и искусства. Поддержка неравнодушных сахалинцев была, есть и будет движущей силой кинофестиваля», говорится в приветствии.
Конкурсную программу открыла картина «Нэчжа» китайского режиссера Ли Сяофэна. Бороться за призы фестиваля будут еще девять фильмов из Индии, Турции, Южной Кореи, Армении и России. Также представлена очень обширная внеконкурсная программа. Иранский режиссер Мохсен Махмальбаф возглавил жюри фестиваля. В его составе также филиппинский режиссер Лав Диас, актеры Данила Козловский и Анна Чиповская, сценарист Александр Родионов.
Кинонеделя в Сахалинской области завершится 28 августа.
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