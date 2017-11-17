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24 Ноября 2017, 09:00 | Регион сегодня

На Сахалине "Горный воздух" примет российских олимпийцев – горнолыжников и сноубордистов

В Южно-Сахалинске они будут готовиться к главному событию зимы – Олимпийским Играм в Пхенчане (Республика Корея).

Для участников отечественной сборной на склонах «Горного Воздуха» подготовят трассы по ски-кроссу и сноуборду.

Этой работой займутся специалисты, которые прибудут на Сахалин из Москвы, сообщил директор спортивно-туристического комплекса Андрей Кораблев.

Напомним, горнолыжная спортивная база на Сахалине была открыта в 1960 году. Здесь участники советской сборной готовились к зимней Олимпиаде 1972 года, которая проходила в японском городе Саппоро. В постперестроечные годы спортивно-туристический комплекс оказался фактически заброшенным. Его возрождение началось при поддержке федеральных и региональных властей уже в 21 веке. В настоящее время «Горный воздух» в соответствии с постановлением правительства России стал центром одноименной территории опережающего социально-экономического развития. В ее рамках создается горнолыжный курорт мирового уровня, рассчитанный как на местных жителей, так и на туристов из других регионов и из-за рубежа. Здесь ведется создание инфраструктуры. Строятся новые горнолыжные трассы, канатные дороги, системы искусственного оснежения. Создаются условия для привлечения частных инвестиций. В целом, до 2020 года здесь будет построено свыше 85 километров горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения и девять новых канатных дорог, объединяющих весь комплекс. Комплекс активно используется круглый год. Сегодня это самое популярное место отдыха островитян.

За лето 2017 года, по словам Андрея Кораблева, сотрудники «Горного воздуха» провели большую работу, цель которой – сделать пребывание на горе Большевик комфортным для всех гостей комплекса. Более чем втрое увеличилась емкость парковок у входной группы в районе стадиона «Спартак». Прежде они вмещали всего 150 автомобилей. Теперь – 530. Это позволит избежать заторов и пробок на подъезде к пользующемуся растущей популярностью спортивно-туристическому комплексу.

Обновлены все имеющиеся трассы на горе Большевик, общая протяженность которых составляет 25 километров. Возможно, после Нового года в тестовом режиме будут запущены и новые трассы на соседней горе - Красной. В настоящее время там ведется строительство канатной дороги, подготовка склонов.

Разработана линейка тарифов на услуги «Горного воздуха», которая позволит учесть потребности различных категорий посетителей. Например, для тех, кто посещает комплекс для прогулок, а не катания, снижена стоимость прохода. Она составит 120 рублей, а не 150.

Что касается катающихся, для них стоимость разового подъема снижена в будние дни до 120 рублей.  Тариф будет действовать на всех канатных дорогах комплекса. При подъеме в кабинках на трассе «Запад» до средней площадки и при пересадке до верхней станции в течение 30 минут – тариф «Сквозной» (без дополнительных списаний). В праздничные и выходные дни разовый подъем будет стоить 150 рублей.

Есть и шесть безлимитных тарифов: «Пять часов», «Дневной», «Два дня», «Три дня», «Пять дней» и «Сезонный». Возможности последнего тарифа в предстоящем сезоне будут расширены. Прежде по сезонному ски-пассу можно было подняться на гору не более 20 раз в день. Теперь это ограничение снято. Количество подъемов не ограничено. Но временной промежуток между ними – не менее трех минут. Цена сезонного безлимитного ски-пасса - 36 тысяч рублей. В течение нескольких ближайших дней жители и гости области могут приобрести его с существенной скидкой, за 25 тысяч рублей.

По словам Андрея Кораблева, открытие сезона на «Горном воздухе» намечено на 23 декабря. За зиму сотрудники комплекса проведут несколько праздничных мероприятий. Среди них - массовый спуск Дедов Морозов, «День перед Рождеством: кто круче – лыжник или сноубордист», а также Всемирный день снега. Завершится сезон традиционным «Жарким спуском».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Горный воздух  Олимпиада 


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