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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:03 |
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На Сахалине собралась коллегия таможенных служб государств-членов Таможенного союза
В ней принимают участие делегаты от Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Таджикистана. На остров также приехали представители Латвии и Словакии. Коллегия проходит под председательством руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина. С приветственным словом к гостям из разных стран обратился губернатор Олег Кожемяко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе правительства Сахалинской области.
- По объему внешнеторгового оборота наш регион занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе России. Основными нашими партнерами по внешней торговле являются страны АТР. На их долю приходится более 90 % торговых операций. Это обусловлено емкими рынками, наличием в Сахалинской области сырьевых ресурсов, которые востребованы в Японии, Республике Корея и Китае, – отметил Олег Кожемяко. - Безусловно, мы заинтересованы в развитии международных связей, в том числе, торговых отношений с государствами – членами Таможенного союза.
Сейчас область осуществляет внешнеторговую деятельность с двумя его участниками. С Республикой Беларусь внешнеторговый оборот составил порядка 4,5 млн. долларов США, с Казахстаном более 1 млн. долларов. Кроме этого, начинаются поставки плодоовощной продукции с Узбекистана.
- Хочу особо отметить, что развитие связей с зарубежными странами, рост инвестиционной привлекательности островного региона во многом зависит от эффективной деятельности таможенных органов. В этой связи важно, что вы совершенствуете систему работы, внедряете передовые информационные технологии. Все это позволило повысить качество государственных услуг при совершении таможенных операций, значительно сократить время на проведение таможенного оформления, – подчеркнул глава региона.
Круг вопросов, обсуждаемых на коллегии, достаточно обширен. Небольшие перерывы участники форума используют для знакомства с островом. В четверг они побывали на площади Победы, осмотрели новый мемориал и собор Рождества Христова, до их открытия остаются считанные дни. На Южно-Сахалинск гости смогли взглянуть и со смотровой площадки спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».
- Действительно уникальная природа. Ощущения от увиденного трудно передать словами. При этом мы смогли лишь ненадолго вырваться за город, времени мало. Огромный туристический потенциал у региона, в разных направлениях. Сейчас лето и трудно полностью оценить возможности «Горного воздуха», но планы его развития впечатляют. Горнолыжный курорт станет точкой притяжения туристов из разных стран, – поделился впечатлениями председатель комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан Даулет Ергожин.
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