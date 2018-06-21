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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:41 |
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Корпорация развития Сахалинской области планирует подписать девять соглашений в рамках ВЭФ-2016
Общая сумма проектов, по перечню заключаемых соглашений оценивается в более чем 26 млрд рублей, из которых уже в текущем году будет профинансировано порядка 5 млрд рублей. Средний срок их реализации составит три года. Подписантами соглашений является действующий бизнес, имеющий опыт реализации проектов как на Сахалине, так и в других регионах России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Корпорации развития Сахалинской области.
В агропромышленном комплексе это проекты, нацеленные на увеличение производства молока до 33 тыс. тонн, мяса свинины до 5 тыс. тонн, а также создание селекционно-генетического центра для пополнения маточного стада в мясном животноводстве, строительство завода по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. Для продвижения сельхозпродукции на рынок без посредников ведется проработка проекта по созданию рынка, на территории которого также будут проводится сельскохозяйственные ярмарки.
В результате реализации проектов рыбная отрасль прирастет производством по переработке рыбных отходов и морепродуктов в муку и жир, с последующей их реализацией на внутреннем рынке России. Сахалинские и дальневосточные рыбопромышленники смогут приобретать маломерные и среднетоннажные суда, построенные на новом судостроительном заводе в Невельске.
Проекты по развитию транспортной инфраструктуры региона предусматривают расширение авиапарка регионального авиаперевозчика, строительство международного морского пассажирского терминала в г. Корсакове, пропускной способностью до 160 000 пассажиров в год.
Также в зоне интересов Корпорации подписание соглашения о намерениях с одним из региональных банков по реализации программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Сахалинской области.
Целевая доходность вложенных средств Корпорации составит 5% годовых. Предполагаемая налоговая отдача от реализации проектов, по которым будут подписаны соглашения, составит 10,5 млрд рублей, вклад в ВРП - более 43 млрд рублей. Что касается условий реализации инвестиционных проектов, то они будут определены после проведения тщательной комплексной экспертизы.
Досье "Дальневосточного капитала": Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области», является государственным финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом. Создано в конце 2015 года. 100% акций принадлежит Правительству Сахалинской области. Уставной капитал – 50 миллиардов рублей. Основные цели создания - обеспечение высокого уровня социально-экономического развития и роста конкурентоспособности экономики региона посредством активизации инвестиционной деятельности в приоритетных сферах экономики.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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