|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Власти Сахалина решили проблему авиаперевозок по маршруту Москва – Южно-Сахалинск
До этого момента авиакомпания «Трансаэро» в октябре выполняла на Сахалин три рейса в неделю, «Аэрофлот» - пять рейсов. Теперь «Аэрофлот» планирует выполнять рейсы по маршруту Южно-Сахалинск – Москва семь раз в неделю. Однако это не может полностью обеспечить существующий спрос на перевозки между столицей и островом.
Поэтому губернатор Олег Кожемяко провел телефонные переговоры с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым и главой федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области. В результате достигнута договоренность, что с 29 октября полеты по маршруту Южно-Сахалинск – Москва будет выполнять самолет Боинг-777. Он может принять на борт на 100 пассажиров больше, чем другие самолеты «Аэрофлота», прежде выполнявшие регулярные полеты на Сахалин. А с 15 ноября будут введены новые меры, цель которых – полностью обеспечить спрос на авиаперевозки между столицей и островом.
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить каркас нового аэровокзального комплекса
- Строящийся на Курилах рыбообрабатывающий комплекс аналога в России не имеет
- Франция хочет стать ближе к Сахалину
- Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе "Торговля России-2018"
- Сахалин и Курилы готовятся к предстоящей путине
- Сахалинская область и японская компания "Мицуи" планируют расширять сотрудничество
- Дальневосточникам обещают "три хвоста" лосося в день для еды
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.